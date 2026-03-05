Las autoridades sanitarias encendieron las alertas en el sector de la belleza luego de ordenar el retiro inmediato del mercado de más de 100 esmaltes de uñas utilizados en manicuras semipermanentes. La medida responde a la detección de ingredientes prohibidos asociados a posibles riesgos para la salud. El Invima confirmó la cancelación de 136 Notificaciones Sanitarias Obligatorias (NSO) correspondientes a productos que contenían compuestos químicos que ya habían sido cuestionados por organismos internacionales. La decisión implica que estos artículos no podrán seguir vendiéndose ni distribuyéndose dentro del país. Según la entidad, la medida también tiene alcance regional dentro de la Comunidad Andina, por lo que los esmaltes afectados quedan prohibidos en mercados de países vecinos que comparten regulación sanitaria. La determinación busca evitar la exposición prolongada a sustancias consideradas potencialmente peligrosas. La investigación detectó la presencia de dos compuestos específicos: Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide (TPO) y N,N-dimetil-p-toluidine (DMPT), sustancias que han sido objeto de alertas sanitarias en distintos países por su impacto potencial en la salud humana. El Invima informó que “mediante la resolución 2026007526 del 17 de febrero de 2026 procedió a la cancelación de 136 Notificaciones Sanitarias Obligatorias (NSO) de algunos esmaltes semipermanentes que contenían los ingredientes prohibidos”. Con esta decisión se prohíbe tanto su comercialización como el agotamiento de inventarios desde febrero de 2026. Las evaluaciones científicas señalan que uno de los compuestos identificados puede afectar la reproducción humana y provocar reacciones alérgicas, mientras que el otro ha sido relacionado con efectos tóxicos más graves si existe exposición prolongada. Tras la decisión sanitaria, las autoridades recordaron que los actores del mercado tienen la obligación de verificar que los productos que comercializan cumplan con la normativa vigente antes de ofrecerlos al público. Estos son los pasos a seguir: El Invima explicó que la medida forma parte de las acciones regionales para proteger la salud pública y evitar la exposición a sustancias con evidencia científica de riesgo, especialmente entre trabajadores de manicura que manipulan estos productos de manera constante.