El transporte moderno acaba de alcanzar un nuevo hito con la inauguración de la estación de tren más grande del mundo. El proyecto, ubicado en la ciudad china de Chongqing, representa un avance sin precedentes en infraestructura, tecnología y diseño urbano.

Con más de 1,22 millones de metros cuadrados de superficie, el complejo ferroviario es equivalente a 170 canchas de fútbol y puede movilizar hasta 16.000 pasajeros por hora.

La estación, bautizada como Chongqing East Railway Station, fue inaugurada oficialmente el 27 de junio de 2025 tras siete años de construcción. Su desarrollo requirió una inversión de 7.800 millones de dólares y combina una arquitectura inspirada en el estilo cyberpunk con elementos naturales típicos de la región montañosa de Chongqing.

Cómo es por dentro la estación más grande del planeta

Desde su acceso principal, la Chongqing East Railway Station se asemeja más a un aeropuerto que a una terminal ferroviaria. Cuenta con 15 plataformas y 29 vías, distribuidas de manera que evitan la congestión incluso en las horas pico. En su interior hay más de 5.000 asientos, mil de ellos con puertos USB, además de restaurantes, tiendas y pantallas digitales que cubren cada sector del complejo.

Las columnas del vestíbulo principal fueron diseñadas para imitar los árboles hungjue , típicos de la región.

Los conductos de ventilación tienen forma de flores , y los letreros están elaborados con bambú local .

El diseño combina iluminación neón con acabados metálicos, evocando una estética futurista .

Su arquitectura refleja la fusión entre naturaleza e innovación que caracteriza a Chongqing.

Conectividad y rutas principales

Desde la estación se puede viajar a ciudades como Shanghái, Chengdu, Cantón y Pekín en trayectos que duran entre seis y ocho horas.

Además, conecta las rutas Chongqing-Xiamen, Shanghái-Chongqing-Chengdu y Chongqing-Wanzhou, consolidando a la región como un eje clave del sistema ferroviario chino.