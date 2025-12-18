Una madre de dos niños murió atrapada dentro de un congelador de Dollar Tree.

Una tragedia ocurrida en Estados Unidos conmocionó a una comunidad local luego de que una mujer fuera hallada sin vida dentro de un congelador industrial de una tienda Dollar Tree. El hecho fue reportado por una empleada del comercio, que realizó el hallazgo al iniciar su jornada laboral.

De acuerdo con información difundida por medios locales, la mujer había ingresado al establecimiento el día anterior y, por motivos que aún se investigan, accedió a un sector restringido del local, donde permaneció durante la noche.

Quién era la mujer encontrada sin vida en el congelador

La víctima fue identificada como Helen Massiell Garay, de 32 años, madre de dos niños y profesional de la salud. Según información compartida por El Tiempo, era médica anestesióloga, con formación especializada en el tratamiento de cardiopatías congénitas, y había desarrollado gran parte de su carrera en Nicaragua.

Una madre de dos niños murió atrapada dentro de un congelador de Dollar Tree.

Familiares y personas cercanas la describieron como una mujer comprometida con su profesión y profundamente dedicada a sus hijos, quienes permanecen en su país de origen.

Las autoridades locales informaron que, hasta el momento, no hay indicios de que se haya tratado de un crimen. Las primeras revisiones de las cámaras de seguridad muestran a la mujer caminando sola hacia el área donde se encontraba el congelador, poco antes del cierre del comercio.

Qué se sabe sobre la investigación del caso

Los registros de seguridad indican que el establecimiento cerró sin que empleados ni clientes advirtieran que la mujer había quedado en el interior del sector restringido. Fue recién al día siguiente cuando una trabajadora encontró el cuerpo y dio aviso a la policía.

Durante esta jornada, al igual que en otros procedimientos similares, las autoridades clausuraron temporalmente el área para realizar peritajes y revisar los protocolos de seguridad del local.

Una madre de dos niños murió atrapada dentro de un congelador de Dollar Tree.

El pedido de la familia tras la tragedia

En medio del dolor, los familiares de Helen Garay iniciaron una campaña solidaria para recaudar fondos que permitan la repatriación del cuerpo a Nicaragua. El objetivo es poder realizar el funeral y darle sepultura junto a sus seres queridos.

En los mensajes difundidos, destacaron su vocación médica, su compromiso con la vida de niños y niñas, y el profundo lazo que mantenía con su familia, a la espera de que las autoridades concluyan la investigación y se esclarezcan por completo las circunstancias del hecho.