El descubrimiento arqueológico en Hidalgo dejó al descubierto entierros humanos, tumbas excavadas en roca y objetos rituales con más de 1500 años de antigüedad.

Una obra ferroviaria que buscaba modernizar el transporte mexicano terminó revelando un hallazgo arqueológico que sorprendió a especialistas e investigadores. Durante excavaciones preventivas vinculadas al Tren de Pasajeros México–Querétaro, arqueólogos encontraron una antigua zona funeraria relacionada con la cultura teotihuacana en el estado de Hidalgo.

El descubrimiento ocurrió en la comunidad de Ignacio Zaragoza, dentro del municipio de Tula de Allende, donde expertos localizaron entierros humanos, estructuras subterráneas excavadas en roca y decenas de objetos ceremoniales con más de 1500 años de antigüedad. La magnitud del sitio llamó la atención por el estado de conservación de varias piezas y por las características poco comunes de algunas tumbas.

Además de revelar nuevos datos sobre las prácticas funerarias de las antiguas civilizaciones mesoamericanas, el hallazgo abrió interrogantes sobre la expansión de Teotihuacan, las conexiones culturales entre regiones y la organización social de las comunidades que habitaron el centro de México hace siglos.

La construcción de un tren que reveló un antiguo asentamiento teotihuacano oculto bajo tierra

Las tareas arqueológicas comenzaron como parte de los trabajos de salvamento exigidos antes de avanzar con el nuevo corredor ferroviario. Los especialistas inspeccionaron miles de metros cuadrados para verificar la existencia de restos históricos en zonas que durante décadas fueron utilizadas para actividades agrícolas.

A medida que avanzaban las excavaciones aparecieron muros, patios, pisos y espacios domésticos pertenecientes a un asentamiento asociado con la cultura teotihuacana. Cerca de las antiguas viviendas también surgieron múltiples enterramientos, un detalle que reforzó la hipótesis de que las comunidades mantenían una relación muy cercana entre los espacios habitacionales y los rituales vinculados con la muerte.

El descubrimiento arqueológico en Hidalgo dejó al descubierto entierros humanos, tumbas excavadas en roca y objetos rituales con más de 1.500 años de antigüedad. (Fuente: Shutterstock) Fuente: Shutterstock Shutterstock

Las misteriosas tumbas halladas en Hidalgo desconcertaron a los arqueólogos

Uno de los descubrimientos que más sorprendió al equipo de investigación fue la aparición de estructuras similares a las llamadas “tumbas de tiro”, un tipo de enterramiento poco frecuente en esa región de México. Estas cámaras funerarias excavadas en capas endurecidas del suelo eran utilizadas para colocar cuerpos junto a distintas ofrendas rituales.

La presencia de este sistema funerario despertó gran interés porque tradicionalmente este tipo de tumbas suele asociarse con regiones del occidente mexicano. Para los especialistas, este detalle podría aportar nuevas pistas sobre antiguas conexiones comerciales, religiosas o culturales entre distintos pueblos mesoamericanos durante el periodo clásico.

El hallazgo podría cambiar parte de la historia sobre la expansión de Teotihuacan en el centro del país. (Fuente: Shutterstock)

Encuentran ocho esqueletos y decenas de ofrendas ceremoniales intactas

Dentro de una de las cámaras funerarias, los arqueólogos localizaron restos correspondientes a ocho individuos acompañados por una enorme cantidad de objetos ceremoniales. Entre los materiales recuperados aparecieron 47 vasijas miniatura, muchas de ellas intactas, que habrían sido utilizadas en rituales relacionados con las creencias espirituales y el tránsito hacia la muerte.

Los investigadores también hallaron cuerpos colocados en posición sedente y recipientes cerámicos distribuidos cuidadosamente alrededor de los restos humanos. Además, aparecieron adornos elaborados con concha nácar y pequeñas piezas ornamentales que evidencian la existencia de redes de intercambio con regiones costeras alejadas del actual estado de Hidalgo.