La reducción, contemplada en la Ley 2101 de 2021, culminará en julio del próximo año y establecerá un nuevo límite semanal sin perjudicar salarios ni derechos laborales.

El Gobierno de Colombia llevará a cabo en 2026 la fase final de la reducción de la jornada laboral semanal, un cambio establecido por la Ley 2101 de 2021 que se ha implementado de manera gradual en los últimos años. Esta medida no conlleva recortes salariales ni la pérdida de derechos para los trabajadores.

Con esta modificación, el país concluirá el proceso de disminución del tiempo máximo de trabajo, una política orientada a mejorar el equilibrio entre la vida personal y laboral, sin modificar las condiciones contractuales existentes.

A medida que se aproxima el nuevo año, tanto empleados como empleadores comienzan a evaluar la organización de la jornada semanal y las horas que deberán cumplirse a partir de la implementación del último tramo del cronograma oficial.

Horas de trabajo en Colombia a partir de 2026

Según lo estipulado por la normativa laboral vigente, a partir del miércoles 15 julio de 2026 la jornada laboral máxima en Colombia se establecerá en 42 horas semanales. Este será el límite definitivo contemplado por la ley y marcará la culminación del proceso de reducción progresiva.

Esta regulación es aplicable tanto al sector público como al sector privado y mantiene la obligación de respetar los descansos legales y las condiciones acordadas en cada contrato.

La disminución del horario no afecta el salario mensual ni los beneficios legales, dado que el cambio se centra exclusivamente en el tiempo de trabajo y no en la remuneración.

Gobierno de Colombia implementará reducción de jornada laboral en 2026 (foto: archivo).

Distribución efectiva de las 42 horas semanales

La legislación permite que las 42 horas se distribuyan en cinco o seis días a la semana, siempre que exista acuerdo entre el empleador y el trabajador y se garantice al menos un día de descanso obligatorio .

Además, la norma habilita la organización de turnos sucesivos, de forma temporal o permanente, siempre que cada turno no supere las seis horas diarias ni las 36 horas semanales, en los casos previstos por la ley.

Esta flexibilidad busca que las empresas ajusten sus esquemas de trabajo según sus necesidades operativas, sin desconocer los límites legales.

Qué dice la Ley 2101 de 2021 sobre la reducción de la jornada laboral

La Ley 2101 de 2021 estableció una reducción gradual de la jornada laboral en Colombia, pasando de 48 horas semanales a 42 en un plazo de cuatro años. El proceso inició en 2023 y culminará con la entrada en vigor del nuevo límite en julio de 2026.

La normativa aclara que la hora de almuerzo no se contabiliza como parte de la jornada efectiva de trabajo, y que el Ministerio del Trabajo será la entidad encargada de vigilar el cumplimiento de la ley, imponiendo sanciones a las empresas que no respeten la reducción horaria.