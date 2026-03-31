El comportamiento reciente del empleo en Colombia deja señales que, a primera vista, podrían interpretarse como positivas. Sin embargo, detrás de los números hay matices que generan dudas entre los analistas. El desempleo en Colombia logró bajar a un solo dígito, pero no todo es tan claro como parece. Las cifras oficiales muestran una mejora frente al año anterior, lo que alimenta cierta expectativa sobre la evolución del mercado laboral. Aun así, distintos especialistas advierten que el panorama es más complejo. La caída del desempleo en Colombia convive con problemas estructurales que siguen sin resolverse. En este contexto, la informalidad vuelve a ocupar el centro del debate económico. Aunque el indicador también mostró leves variaciones, su nivel sigue siendo elevado. El vínculo entre desempleo en Colombia e informalidad es clave para entender la verdadera situación del empleo. De acuerdo con los datos del Dane, la tasa de desempleo en Colombia se ubicó en 9,2% en febrero de 2026, por debajo del 10,3% registrado en el mismo mes de 2025. Esta reducción confirma una tendencia descendente que ya se había observado durante el año pasado. El desempleo en Colombia logra así mantenerse en un solo dígito, un dato relevante en términos macroeconómicos. No obstante, al analizar en detalle la composición del empleo, surgen señales menos alentadoras. El crecimiento del empleo formal ha sido limitado, con un avance cercano al 0,9%. Esto indica que la mejora del desempleo en Colombia no necesariamente se traduce en empleos de calidad o estabilidad laboral. Además, buena parte de la reducción del desempleo en Colombia se explica por el aumento del trabajo por cuenta propia. Este fenómeno suele estar asociado a condiciones más precarias. El repunte del empleo informal pone en duda la solidez de la recuperación laboral. La informalidad en Colombia continúa siendo uno de los principales desafíos del mercado laboral. En febrero de 2026, este indicador se ubicó en 55,3%, una leve baja frente al 57,6% del año anterior. A pesar de la reducción, más de la mitad de los trabajadores sigue en condiciones informales. Este nivel de informalidad en Colombia refleja limitaciones estructurales en la generación de empleo formal. Aunque se crearon cerca de 624.000 puestos de trabajo en comparación interanual, muchos de ellos no cumplen con condiciones laborales plenas. El crecimiento del empleo no siempre implica mejoras en la calidad de vida. Por sectores, algunas actividades mostraron caídas importantes en la ocupación, como la agricultura, el transporte y la construcción. En contraste, áreas como servicios profesionales y administración pública tuvieron un mejor desempeño. Estas diferencias evidencian un mercado laboral desigual y con desafíos persistentes. Finalmente, las cifras por ciudades también reflejan brechas significativas. Mientras algunas regiones mantienen tasas bajas, otras continúan con niveles elevados de desempleo. El desempleo en Colombia y la informalidad siguen siendo variables centrales para evaluar la salud económica del país.