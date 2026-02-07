La Registraduría Nacional del Estado Civil puso en marcha una convocatoria de personal supernumerario para reforzar la logística de las elecciones de 2026 en Colombia. Se trata de un empleo temporal por cerca de 10 días de trabajo, con un pago proporcional que ronda $1 millón de pesos, destinado a apoyar tareas operativas antes, durante y después de la jornada electoral. La vinculación es de carácter transitorio y está asociada directamente al calendario electoral. El objetivo es sumar apoyo administrativo y logístico en distintas regiones del país para asegurar el desarrollo de las votaciones de Congreso y procesos relacionados, de acuerdo con información difundida por Noticias Caracol. El proceso de selección se realiza de forma digital y por grupos territoriales. Cada departamento tiene documentos y lineamientos propios publicados dentro del micrositio oficial de la convocatoria. El cargo de supernumerario se activa cuando la entidad necesita reforzar su capacidad operativa por picos de demanda. Estas personas apoyan actividades administrativas, organización de material, revisión básica de información, soporte en trámites y atención de requerimientos ciudadanos. La Registraduría explicó que este refuerzo se concentra en las etapas preelectoral, electoral y postelectoral, cuando aumenta el volumen de gestiones en sedes y oficinas. Las funciones exactas pueden variar según el territorio y se detallan en los anexos publicados para cada departamento. La compensación económica se calcula de manera proporcional con base en la asignación mensual del cargo auxiliar administrativo supernumerario. No es un salario permanente ni un contrato largo, sino un pago puntual por días efectivamente trabajados. Tomando como referencia el valor mensual informado para ese cargo, la liquidación por un periodo cercano a diez días se ubica alrededor de $1.000.000 de pesos, siempre que se cumplan las jornadas y responsabilidades asignadas. El pago se realiza al finalizar el periodo de vinculación y tras la verificación de tareas. La postulación se hace únicamente en el micrositio oficial de la Registraduría habilitado para la convocatoria 2026. No se requieren intermediarios. El formulario tiene un tiempo máximo de diligenciamiento y, una vez enviado, los datos no se pueden modificar. Entre los requisitos generales informados para participar están: El portal también publica un correo de soporte técnico para resolver dudas y problemas durante la inscripción, así como los listados de departamentos organizados por grupos y fechas de apertura.