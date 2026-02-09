El Ministerio de Trabajo ha confirmado que en Colombia es mandatorio registrar a las empleadas domésticas en una Administradora de Riesgos Laborales (ARL). Esta disposición forma parte de las normativas vigentes para la formalización del empleo en los hogares, con el objetivo de asegurar protección ante posibles accidentes o enfermedades que puedan surgir durante el desempeño de sus funciones. La exigencia se aplica a quienes desempeñan labores de aseo, cocina, lavado, planchado, cuidado de niños, jardinería o conducción familiar, sin distinción de si trabajan a tiempo completo o por días. En todos los casos, la responsabilidad del registro recae directamente sobre el empleador. Con la reforma laboral de 2025, el Gobierno ha reiterado que la relación con una trabajadora del servicio doméstico debe formalizarse mediante un contrato de trabajo y no a través de contratos por prestación de servicios, dado que existe subordinación, cumplimiento de horarios y dependencia directa. La afiliación a riesgos laborales cubre accidentes de trabajo y enfermedades laborales y es independiente del sistema de salud. Por esta razón, aunque la trabajadora esté afiliada al régimen subsidiado o sea beneficiaria de un familiar, el empleador debe cumplir con el registro ante la ARL. La legislación establece que toda persona que contrate servicio doméstico está obligada a realizar la afiliación a la ARL desde el inicio de la relación laboral. Esta situación se mantiene incluso cuando la trabajadora presta sus servicios solo algunos días al mes o por jornadas parciales. El incumplimiento de esta norma puede derivar en multas económicas e investigaciones administrativas por parte de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP), además de sanciones del Ministerio de Trabajo. Si ocurre un accidente laboral y la trabajadora no está afiliada a una ARL, el empleador deberá asumir todos los costos médicos, tratamientos, incapacidades e incluso una eventual pensión por invalidez, conforme a lo establecido en la legislación laboral colombiana. Además de la afiliación a la ARL, el empleador debe garantizar el registro de la trabajadora doméstica en los demás componentes del sistema: