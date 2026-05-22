Cali, Medellín y Bogotá aparecen entre las ciudades con mayor cantidad de comparendos bajo revisión.

El Gobierno de Colombia abrió una investigación administrativa contra decenas de organismos de tránsito por posibles fallas en la operación de sistemas automáticos de fotomultas. La medida podría derivar en la anulación de millones de comparendos y en la devolución del dinero pagado por miles de conductores.

La investigación fue impulsada por la Superintendencia de Transporte y el Ministerio de Transporte, luego de detectar presuntos incumplimientos relacionados con requisitos técnicos obligatorios para el funcionamiento de cámaras de detección de infracciones.

Las ciudades donde podrían anularse las fotomultas

Las autoridades señalaron que varios organismos de tránsito habrían operado cámaras sin contar con la documentación técnica exigida por la ley, especialmente el concepto de desempeño emitido por el Instituto Nacional de Metrología.

Entre las ciudades y municipios alcanzados por las investigaciones aparecen:

Bogotá.

Medellín.

Cali.

Barranquilla.

Cartagena.

Villavicencio.

Bucaramanga.

Valledupar.

Montería.

Sincelejo.

Soledad.

Sabaneta.

Villa del Rosario.

Según los reportes oficiales, algunos organismos habrían iniciado operaciones sin permisos válidos, mientras otros utilizaron certificaciones pertenecientes a terceros o regularizaron documentos después de comenzar a imponer sanciones.

Las autoridades investigan presuntas irregularidades en cámaras de detección automática de infracciones. Magnific

Millones de comparendos podrían quedar sin efecto

La Superintendencia de Transporte informó que más de 5,8 millones de comparendos pendientes de pago podrían ser revocados automáticamente si se confirman las irregularidades detectadas. La medida beneficiaría a más de 1,4 millones de conductores en distintas regiones del país.

Además, las cifras oficiales indican que las entidades investigadas impusieron más de 7,5 millones de fotomultas, de las cuales cerca de 1,58 millones ya fueron pagadas por los ciudadanos.

Los registros muestran que Cali concentra la mayor cantidad de infracciones detectadas, seguida por Medellín, Bogotá y Barranquilla.

¿Qué pasará con el dinero que ya pagaron los conductores?

Las autoridades aclararon que quienes todavía tengan comparendos pendientes no deberán realizar trámites individuales, ya que las secretarías de tránsito eliminarían automáticamente los registros irregulares de sus sistemas.

Sin embargo, las personas que ya realizaron pagos sí tendrán que presentar una solicitud formal para reclamar la devolución del dinero. Las entidades deberán habilitar mecanismos virtuales, como:

Plataformas digitales.

Correos electrónicos.

Ventanillas virtuales de atención.

Miles de conductores podrían beneficiarse con la anulación de fotomultas en distintas ciudades del país. Anna Bizon

La devolución aplicaría únicamente para las sanciones emitidas dentro de los períodos y ciudades bajo investigación.

Las entidades podrían enfrentar sanciones millonarias

De comprobarse las irregularidades, los organismos de tránsito involucrados podrían recibir sanciones económicas equivalentes al doble del dinero recaudado de forma indebida. Las estimaciones oficiales señalan que la cifra total podría superar los $2,1 billones, además de las devoluciones que deberían realizarse a los conductores afectados.

Desde el Gobierno remarcaron que las cámaras de fotodetección deben cumplir estrictamente con los requisitos técnicos y jurídicos establecidos por la ley para garantizar el debido proceso y la legalidad de las sanciones.