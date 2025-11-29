Matrícula Cero 2026: la guía definitiva para aplicar al programa y empezar la universidad sin asumir costos en Medellín. (Imagen: Archivo).

Banco Agrario otorgará 500.000 pesos en diciembre a los colombianos que figuren en esta lista única

Matrícula Cero es un programa del Distrito de Medellín que financia hasta el 100% del valor de la matrícula para estudiantes de instituciones públicas de educación superior -técnica, tecnológica o universitaria- que residan en la ciudad y cumplan los requisitos de admisión y carga académica mínima.

La iniciativa busca garantizar el acceso, la permanencia y la graduación, con especial énfasis en apoyar a poblaciones vulnerables y sin limitar el beneficio por nivel de ingresos.

Para el primer semestre de 2026, el Distrito abrió una nueva convocatoria con más de 46.000 cupos y una inversión superior a los $37.000 millones. Los procesos de inscripción ya están habilitados para quienes deseen postularse a través de Sapiencia.

Matrícula Cero 2026: los requisitos obligatorios para inscribirse por primera vez

Según informó el portal especializado Wintor ABC, los jóvenes interesados en acceder al programa Matrícula Cero deben verificar que cumplen con las condiciones exigidas por el Distrito de Medellín. Estos son:

Haber nacido en Medellín o demostrar residencia mínima de un año previo a la convocatoria.

Matricular al menos ocho créditos académicos .

Diligenciar el formulario de caracterización disponible en el portal oficial.

Matrícula Cero 2026: la guía definitiva para aplicar al programa y empezar la universidad sin asumir costos en Medellín. (Imagen: Archivo).

Este último paso permite a la entidad conocer el contexto socioeconómico del aspirante y asegurar que el beneficio llegue a quienes realmente lo necesitan. La convocatoria estará abierta desde el 21 de noviembre de 2025 y permanecerá disponible hasta el 6 de febrero de 2026.

¿A quiénes beneficia este programa?

Sapiencia, la entidad que lidera Matrícula Cero, señala que este programa continúa siendo una política clave para promover la equidad educativa en Medellín.

El beneficio está dirigido a estudiantes que estén matriculados o hayan sido admitidos en alguna de las ocho instituciones públicas con presencia en la ciudad, como:

Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM) Pascual Bravo Colegio Mayor de Antioquia Universidad de Antioquia Tecnológico de Antioquia Politécnico Jaime Isaza Cadavid Universidad Nacional, sede Medellín

¿Cómo renovar el beneficio si ya es estudiante activo de Matrícula Cero?

Para quienes necesiten renovar el apoyo, Wintor ABC detalla las condiciones establecidas por el Distrito. Los estudiantes deben haber aprobado al menos ocho créditos en el periodo académico anterior financiado por Sapiencia, mantener un promedio acumulado igual o superior a 3,0 y continuar como estudiantes activos.

Matrícula Cero 2026: la guía definitiva para aplicar al programa y empezar la universidad sin asumir costos en Medellín. (Imagen: Archivo).

Además, es obligatorio volver a realizar el proceso de caracterización y cumplir con los requisitos vigentes para conservar el beneficio.