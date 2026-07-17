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La Línea 1 del Metro de Bogotá dio un nuevo paso histórico. El alcalde Carlos Fernando Galán confirmó que ya llegaron al país 15 de los 30 trenes eléctricos que conformarán la flota del sistema, mientras que la obra alcanzó un 80,37 % de avance general al cierre de junio de 2026. Con este progreso, el Distrito ratificó que la marcha blanca comenzará en septiembre de 2027 y que posteriormente iniciará la operación comercial del proyecto con sus 16 estaciones distribuidas a lo largo del corredor.

El anuncio representa uno de los avances más importantes desde el inicio de las obras, ya que no solo confirma el cumplimiento del cronograma, sino que también evidencia que la infraestructura, los sistemas ferroviarios y el material rodante avanzan de manera simultánea para que el Metro de Bogotá entre en funcionamiento según lo previsto.

¿Cuándo empezará a operar la Línea 1 del Metro de Bogotá?

De acuerdo con el cronograma oficial presentado por el alcalde Carlos Fernando Galán, la siguiente gran etapa del proyecto será la marcha blanca, programada para septiembre de 2027.

Esta fase corresponde a las pruebas integrales del sistema sin pasajeros. Durante ese periodo se verificará el correcto funcionamiento de los trenes, las estaciones, las comunicaciones, los sistemas eléctricos, la señalización y toda la operación automatizada antes de abrir el servicio al público.

Una vez concluyan satisfactoriamente esas pruebas, la Línea 1 iniciará su operación comercial.

La Línea 1 del Metro de Bogotá dio un nuevo paso histórico.

¿Por qué es importante que el Metro de Bogotá ya tenga 15 trenes eléctricos?

La llegada del tren número 15 significa que la mitad de la flota ya se encuentra en Colombia.

Cada una de estas unidades fue fabricada en China y, después de superar las pruebas técnicas correspondientes, fue transportada por vía marítima hasta el puerto de Cartagena antes de continuar su traslado hacia Bogotá.

Los trenes hacen parte de un sistema completamente eléctrico y automatizado con tecnología GOA4, lo que permitirá que operen sin conductor durante el servicio normal.

Además, incorporan sistemas de recuperación de energía durante el frenado, lo que mejora la eficiencia energética del sistema y reduce el consumo eléctrico.

¿Qué avance tiene actualmente la construcción del Metro de Bogotá?

Con corte al 30 de junio de 2026, la Línea 1 alcanzó un 80,37 % de ejecución, consolidándose como el mayor proyecto de infraestructura que actualmente se desarrolla en Colombia.

El avance comprende los cerca de 24 kilómetros de viaducto, donde continúan los trabajos de integración entre:

La infraestructura civil.

Los sistemas ferroviarios.

Las redes eléctricas.

Las comunicaciones.

Las estaciones.

Las obras de espacio público.

Según el Distrito, este progreso ha sido posible gracias al trabajo conjunto de miles de ingenieros, técnicos, obreros y profesionales que participan diariamente en la construcción del proyecto.

Galán destacó que una de las metas de su administración era superar el 80 % durante el primer semestre de 2026 y aseguró que ese objetivo fue alcanzado dentro del cronograma establecido.

¿Cuáles son las 16 estaciones de la Línea 1 del Metro de Bogotá?

La primera línea contará con 16 estaciones, ubicadas entre el patio taller de Bosa y la calle 72.

Las estaciones serán:

Avenida Villavicencio.

Avenida Guayacanes.

Avenida Primero de Mayo.

Boyacá.

Avenida 68.

Carrera 50.

NQS.

Avenida Caracas.

Calle Primera.

Calle Décima.

Calle 26 – Atrio.

Calle 45.

Calle 53.

Calle 63.

Calle 72.

Patio Taller Bosa (infraestructura operativa del sistema).

Durante 2026, además, los ciudadanos participaron en la elección de los nombres de tres estaciones que llevarán las denominaciones Ciudad Kennedy, Timiza y Santa Isabel, fortaleciendo el vínculo entre la obra y los habitantes de la capital.