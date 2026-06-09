Las declaraciones se producen en medio de un ambiente político cada vez más tenso y con la atención puesta sobre la transparencia de las elecciones del 21 de junio.

Guarde el certificado electoral: estas son las marcas que ofrecen descuentos y beneficios a quienes votaron

La recta final hacia la segunda vuelta presidencial en Colombia volvió a calentarse este lunes luego de que Abelardo de la Espriella denunciara la existencia de una supuesta estructura de compra de votos en la región Caribe y solicitara que autoridades de Estados Unidos mantengan bajo observación a más de una veintena de personas vinculadas a la actividad política del país.

Durante una transmisión en vivo realizada a través de YouTube, el candidato sostuvo que existen prácticas irregulares que, según él, estarían afectando la transparencia del proceso electoral. Además, afirmó que la vigilancia internacional puede convertirse en un elemento clave para garantizar que la jornada democrática se desarrolle sin interferencias.

¿Qué denunció Abelardo de la Espriella sobre la compra de votos en el Caribe?

El aspirante presidencial aseguró que en varios departamentos de la Costa Caribe existiría una alianza entre sectores políticos tradicionales para influir en el resultado de las elecciones mediante mecanismos de compra de votos.

En su intervención, De la Espriella manifestó que estas prácticas representarían una amenaza para la legitimidad de los comicios y señaló que la ciudadanía debe mantenerse alerta frente a cualquier intento de manipulación electoral.

Aunque no presentó pruebas públicamente durante la transmisión, sí afirmó contar con información que, según dijo, justificaría la atención de organismos nacionales e internacionales sobre determinados actores políticos de la región.

De la Espriella denuncia presunta compra de votos en el Caribe y pide vigilancia internacional sobre más de 20 dirigentes. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

¿Por qué De la Espriella mencionó a Estados Unidos en sus declaraciones?

Uno de los puntos más llamativos de su pronunciamiento fue el llamado directo al Gobierno de Estados Unidos para que observe de cerca el comportamiento de varios dirigentes políticos colombianos durante el proceso electoral.

La petición surge después de recientes advertencias realizadas por autoridades estadounidenses sobre posibles sanciones contra personas que intenten interferir, alterar o socavar procesos democráticos.

En ese contexto, De la Espriella aseguró que quienes participen en prácticas ilegales relacionadas con las elecciones podrían enfrentar consecuencias internacionales, incluyendo restricciones migratorias o revisiones de sus visados.

¿Qué dijo el candidato sobre Cali y la segunda vuelta presidencial?

Además de sus denuncias sobre la Costa Caribe, el candidato también lanzó nuevas acusaciones relacionadas con la ciudad de Cali.

Según afirmó, habría sectores políticos que estarían promoviendo escenarios de tensión y desestabilización con el objetivo de generar incertidumbre alrededor de los resultados electorales del próximo 21 de junio.

De la Espriella sostuvo que la ciudad podría convertirse en un punto estratégico dentro de lo que calificó como intentos para desconocer la voluntad popular expresada en las urnas. No obstante, hasta el momento no se han presentado evidencias públicas que respalden dichas afirmaciones.