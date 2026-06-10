Los colombianos deberán votar en el mismo puesto que tuvieron asignado durante la primera vuelta presidencial.

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La cuenta regresiva para la segunda vuelta presidencial en Colombia comenzó y miles de ciudadanos buscan confirmar dónde deberán acudir para votar el próximo 21 de junio. Tras la primera ronda electoral, surgieron dudas sobre posibles modificaciones en los puestos de votación.

Según información divulgada por Noticias Caracol, la Registraduría Nacional del Estado Civil confirmó que el proceso electoral mantendrá las mismas condiciones logísticas utilizadas durante la primera vuelta presidencial.

¿Se puede cambiar el puesto de votación para la segunda vuelta?

La respuesta es no. La autoridad electoral explicó que los ciudadanos deberán sufragar en el mismo lugar que les fue asignado para las elecciones del pasado 31 de mayo, ya que actualmente no existe ningún proceso habilitado para modificar puestos de votación.

Los colombianos deberán votar en el mismo puesto que tuvieron asignado durante la primera vuelta presidencial. Shutterstock

Esto significa que el censo electoral utilizado en la primera vuelta seguirá vigente sin cambios para la jornada definitiva. Del mismo modo, las personas que fueron designadas como jurados de votación deberán cumplir nuevamente esa función el día de la elección.

La Registraduría recordó además que el periodo para inscribir la cédula y solicitar cambios de lugar de votación finalizó el 31 de marzo de 2026, por lo que no es posible realizar nuevas modificaciones antes de la segunda vuelta.

La advertencia por correos electrónicos falsos

La entidad también alertó sobre la circulación de mensajes fraudulentos que informan supuestos cambios en los puestos de votación. De acuerdo con la Registraduría, estas comunicaciones no fueron emitidas por canales oficiales y podrían representar riesgos para la seguridad de los usuarios.

Las autoridades recomendaron no abrir enlaces incluidos en este tipo de correos ni suministrar información personal. Asimismo, recordaron que las comunicaciones oficiales únicamente se realizan mediante dominios institucionales asociados a la entidad electoral.

Cómo consultar el puesto de votación para el 21 de junio

Los ciudadanos pueden verificar su lugar de votación a través de los canales oficiales habilitados por la Registraduría. Para hacerlo, deben ingresar al portal de la entidad, acceder a la sección de elecciones 2026 y seleccionar la opción de consulta del puesto de votación.

Luego será necesario ingresar el número de cédula y completar el proceso de validación. Una vez realizado este paso, el sistema mostrará la dirección exacta del puesto asignado y el número de mesa correspondiente.

La consulta también puede efectuarse mediante la aplicación móvil oficial aVotar, disponible para dispositivos Android y iPhone, así como a través de las herramientas destinadas a colombianos residentes en el exterior.