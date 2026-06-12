Abelardo de la Espriella aseguró que gobernaría un solo mandato y luego se retiraría de la vida pública.

El Consejo de Estado rechazó una demanda que pretendía dejar sin efecto la inscripción de Abelardo de la Espriella como candidato presidencial para las elecciones de 2026. La decisión fue adoptada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo mediante una providencia emitida el 11 de junio.

La acción judicial había sido presentada por un ciudadano que cuestionó la validez de la candidatura debido a la doble nacionalidad del aspirante. Según el demandante, esta condición podría generar conflictos relacionados con la soberanía nacional y el ejercicio de la Presidencia de la República.

Sin embargo, antes de analizar el fondo de los argumentos expuestos, el alto tribunal estudió si el acto que se buscaba demandar podía ser sometido a control judicial en esta etapa del proceso electoral. Tras esa revisión, concluyó que la demanda no cumplía con los requisitos exigidos por la ley.

¿Por qué demandaron la inscripción de Abelardo de la Espriella como candidato presidencial?

La demanda sostenía que la doble nacionalidad de Abelardo de la Espriella podría resultar incompatible con las responsabilidades inherentes al cargo de presidente de Colombia. El accionante argumentó que, aunque la legislación colombiana reconoce esta condición, la situación podría generar cuestionamientos cuando una persona también posee vínculos jurídicos y políticos con otro Estado.

Además, el ciudadano solicitó que la candidatura fuera suspendida de manera provisional mientras avanzaba el proceso judicial. En su planteamiento afirmó que permitir la continuidad de la inscripción podría producir efectos difíciles de revertir posteriormente y afectar la percepción pública sobre el proceso electoral, por lo que pidió una intervención inmediata de la jurisdicción contenciosa administrativa.

Demanda por la doble nacionalidad de Abelardo de la Espriella fue rechazada por el Consejo de Estado. Fuente: EFE Ernesto Guzmán

Consejo de Estado explicó por qué rechazó la demanda contra la candidatura

Al revisar el caso, el Consejo de Estado determinó que la inscripción de una candidatura no constituye una decisión definitiva dentro del proceso electoral. Según explicó la corporación, este tipo de actuaciones forman parte de los trámites previos que anteceden a una eventual elección y, por esa razón, tienen una naturaleza distinta a los actos administrativos definitivos.

La decisión recordó que la legislación colombiana permite demandar mediante acciones de nulidad electoral aquellos actos que ponen fin a una actuación administrativa, como la declaratoria de una elección o determinados nombramientos oficiales. En contraste, los actos preparatorios o de trámite no pueden ser objeto de control judicial independiente mientras el proceso aún se encuentra en desarrollo.

Qué significa que la inscripción sea considerada un acto de trámite

La providencia precisó que la inscripción de un candidato constituye únicamente una etapa dentro del procedimiento electoral y no una decisión final sobre el resultado de una elección. Por ese motivo, la actuación no genera por sí sola los efectos jurídicos que exige la ley para que pueda ser demandada de forma autónoma ante la jurisdicción administrativa.

El tribunal señaló que cualquier cuestionamiento relacionado con la inscripción de un aspirante podría analizarse posteriormente junto con el acto definitivo que declare una eventual elección. De esta manera, la normativa busca evitar que las distintas etapas preparatorias del proceso electoral sean objeto de demandas separadas que puedan interferir en el desarrollo normal de los comicios.

Qué pasará con la candidatura de Abelardo de la Espriella tras la decisión judicial

Como consecuencia del análisis realizado, el magistrado ponente resolvió rechazar la demanda presentada contra la inscripción del candidato presidencial. La decisión también ordenó la devolución de los documentos anexados por el demandante y dispuso el archivo del expediente una vez la providencia quede en firme.

Con este pronunciamiento, la candidatura de Abelardo de la Espriella continúa vigente dentro del calendario electoral para las elecciones presidenciales de 2026. La decisión no evaluó el fondo de los cuestionamientos planteados sobre la doble nacionalidad, sino que se limitó a establecer que la inscripción no puede ser objeto de una demanda independiente en la etapa actual del proceso.