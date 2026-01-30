El primer supermercado del país que opera sin personal y solo con inteligencia artificial.

El desarrollo de nuevas tecnologías comenzó a transformar la forma en la que los ciudadanos realizan sus compras cotidianas. En Colombia, una startup tecnológica puso en marcha un modelo de tienda automatizada que permite adquirir productos sin contacto con cajeros ni empleados, mediante el uso de inteligencia artificial y pagos digitales.

La propuesta funciona dentro de un conjunto residencial ubicado en Cundinamarca y está diseñada para que los residentes puedan acceder a productos básicos sin necesidad de desplazarse fuera del complejo habitacional. Según explicó El Colombiano, la iniciativa fue creada por la empresa tecnológica Konyu, que desarrolló un sistema digital para administrar el funcionamiento del establecimiento.

El modelo opera durante las 24 horas del día y los siete días de la semana, permitiendo que los usuarios ingresen en cualquier momento y paguen sus compras a través de una billetera virtual vinculada a una aplicación móvil.

Cómo funciona el supermercado automatizado

Para poder utilizar la tienda, los usuarios deben descargar la aplicación oficial de Konyu, desde donde pueden consultar el catálogo de productos disponibles y el inventario actualizado en tiempo real.

El primer supermercado del país que opera sin personal y solo con inteligencia artificial. Freepik

El acceso al local se realiza únicamente mediante la aplicación, que permite abrir la puerta del establecimiento siempre que el cliente tenga saldo disponible en la billetera digital. En caso contrario, el ingreso puede ser restringido.

Una vez dentro del lugar, el sistema de cámaras reconoce a cada comprador, identifica los productos que toma y registra los movimientos para actualizar el inventario automáticamente. El cobro no se realiza de manera inmediata, ya que el sistema analiza los registros audiovisuales antes de descontar el valor de la compra.

Qué productos ofrece la tienda inteligente

El establecimiento cuenta con una oferta de productos similares a los de una tienda tradicional. Entre ellos se encuentran alimentos congelados, lácteos, huevos, pastas, snacks, bebidas, artículos de aseo personal, productos para el hogar y alimentos para mascotas.

Los precios se mantienen en rangos cercanos a los del comercio convencional, lo que busca facilitar el acceso a los residentes del sector.

Un modelo pensado para conjuntos residenciales

La tienda se encuentra actualmente en funcionamiento dentro de un condominio del municipio de Cota, donde no existen locales comerciales cercanos. Antes de su instalación, los habitantes debían desplazarse varios minutos para adquirir productos básicos.

El primer supermercado del país que opera sin personal y solo con inteligencia artificial. (Fuente: archivo)

El proyecto busca replicar este modelo en otros conjuntos residenciales ubicados en zonas periféricas, donde el acceso a servicios comerciales puede ser más limitado. La iniciativa se inspira en sistemas internacionales de compra automatizada que permiten seleccionar productos y retirarse del local sin pasar por cajas registradoras.