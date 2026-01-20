Despliegan el tanque de guerra más poderoso del mundo: domina el campo de batalla y es el orgullo de esta nación.

China dio a conocer su primer modelo de tanque principal de batalla de cuarta generación, un desarrollo que marca un salto tecnológico dentro de sus fuerzas terrestres. El vehículo incorpora innovaciones clave como torreta no tripulada, sistemas de radar avanzados, protección activa y tecnología de realidad aumentada, elementos que buscan mejorar la supervivencia y la eficacia en el campo de batalla.

La presentación del modelo, identificado como Type 100, se realizó de manera oficial y refleja una evolución respecto a los blindados anteriores del Ejército Popular de Liberación. Según la información divulgada, el diseño prioriza la automatización y la integración de sistemas digitales para reducir riesgos a la tripulación y optimizar la toma de decisiones.

Un diseño con torreta no tripulada y nuevas capacidades

A simple vista, la diferencia más notoria entre el Type 100 y los tanques chinos anteriores es su torreta no tripulada, de aspecto futurista. En ella se aloja el armamento principal, que sería un cañón de 105 milímetros, acompañado por una ametralladora coaxial y una estación de armas controlada a distancia.

China despliega un nuevo tanque de guerra. Fuente: archivo.

Este enfoque permite que las funciones de combate se ejecuten sin la presencia directa de personal dentro de la torreta, lo que disminuye la exposición de la tripulación y abre la puerta a nuevas formas de operación en escenarios de alta intensidad.

El cambio respecto a los tanques tradicionales de China

Hasta ahora, los tanques desarrollados por China contaban con torretas tripuladas, donde se ubicaban el comandante y el artillero. El paso a una estructura no tripulada representa un cambio doctrinal y tecnológico en el diseño de blindados.

Este avance posiciona al Type 100 como un modelo experimental que refleja la intención de China de modernizar sus fuerzas terrestres y alinearlas con las tendencias que ya exploran otras potencias militares en el desarrollo de vehículos de combate de nueva generación.