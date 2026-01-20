En esta noticia
China y Pakistán avanzan en un acuerdo estratégico de cooperación naval. Según el jefe de la Armada pakistaní, almirante Naveed Ashraf, la nación asiática recibirá ocho submarinos de la clase Hangor y se prevé una inversión estimada de 5.000 millones de dólares, según reportes de defensa, para fortalecer la seguridad marítima en el Océano Índico.
China brinda submarinos y fragatas para reforzar la seguridad
El almirante Ashraf destacó que los primeros cuatro submarinos se construirán en China, mientras que los restantes se ensamblarán en Pakistán, aumentando la capacidad técnica del país. Este acuerdo busca mejorar la patrulla del Mar Arábigo y el océano Índico, así como reforzar la presencia regional frente a desafíos estratégicos.
Además de los submarinos, Pakistán incorpora fragatas Tipo 054A/P que desempeñan un papel crucial en la seguridad marítima regional. Estas naves multifunción están equipadas con sistemas de armas y sensores avanzados, consolidando la capacidad operativa de la Armada pakistaní.
Cooperación tecnológica y desarrollo estratégico
El almirante Ashraf resaltó que la colaboración con China incluye capacitación, investigación y desarrollo de tecnología naval. El proyecto no solo proporciona hardware militar, sino que también fortalece la interoperabilidad y la preparación estratégica de Pakistán para la defensa regional.
China ha invertido en la región mediante el Corredor Económico China-Pakistán, asegurando rutas clave desde Xinjiang hasta el puerto de Gwadar. Esta infraestructura amplía la influencia china en el Mar Arábigo, Asia Central y países vecinos, consolidando una alianza estratégica que combina seguridad marítima y desarrollo económico.
El acuerdo, en este marco, incluye:
- Ocho submarinos de la clase Hangor para 2028.
- Primeros cuatro submarinos construidos en China.
- Ensamblaje de los restantes en Pakistán.
- Incorporación de fragatas Tipo 054A/P con sistemas avanzados.
- Desarrollo de capacidades tecnológicas y de investigación conjunta.