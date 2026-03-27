El avance del Metro de Bogotá sigue generando expectativa entre los ciudadanos, no solo por su impacto en la movilidad, sino por el papel que tendrá en la transformación urbana de la capital. Con un progreso superior al 70 %, la obra entra en una etapa decisiva. En medio de este escenario, la Empresa Metro de Bogotá anunció una iniciativa que involucra directamente a la ciudadanía en el desarrollo del proyecto. Se trata de una convocatoria para elegir nombres de estaciones, un paso que busca fortalecer el vínculo entre la infraestructura y la identidad local. Mientras avanzan las obras del viaducto y la instalación de sistemas ferroviarios, el proyecto también consolida su componente social. La participación ciudadana aparece como un elemento clave para que el sistema refleje la diversidad cultural de la ciudad. La campaña invita a los habitantes a proponer nombres representativos para algunas estaciones, integrando historia, cultura y referentes barriales en el sistema de transporte: El proceso busca que los ciudadanos se apropien del proyecto y contribuyan a construir un símbolo urbano que represente a Bogotá desde sus comunidades. El desarrollo de la Línea 1 continúa con trabajos en infraestructura y sistemas técnicos que permitirán iniciar pruebas en los próximos años. Esta fase es determinante para cumplir con el cronograma establecido. Estos son los últimos detalles del metro: Además, el diseño contempla criterios de sostenibilidad y accesibilidad, con estaciones abiertas y estructuras que buscan minimizar el impacto urbano. Este enfoque refuerza el objetivo de convertir el metro en un eje central del desarrollo de la ciudad.