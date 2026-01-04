Confirmado: el Gobierno decretó un nuevo feriado para este martes 6 de enero y habrá fin de semana largo en el país.

El Gobierno de Colombia ratificó el feriado correspondiente al Día de los Reyes Magos, una de las fechas tradicionales del calendario nacional. Aunque la conmemoración religiosa se realiza cada 6 de enero, la jornada no laborable se aplica conforme a la normativa vigente que regula los festivos en el país.

Con el inicio del año, muchos trabajadores y familias comienzan a revisar el calendario para conocer cuándo será el próximo descanso extendido y cómo se acomodan los feriados de enero.

Anuncian un nuevo feriado para el 6 de enero

De acuerdo con la legislación colombiana, el Día de los Reyes Magos está incluido dentro de los feriados trasladables. Por este motivo, si bien la fecha oficial es el martes 6 de enero, el descanso obligatorio se traslada al lunes 12 de enero, en cumplimiento de la Ley Emiliani.

Esta normativa establece que varios festivos se mueven al lunes siguiente con el objetivo de promover los fines de semana largos y facilitar la planificación de actividades laborales, familiares y turísticas.

El traslado del feriado permite que los trabajadores accedan a un fin de semana largo de tres días, que se extenderá desde el sábado 10 hasta el lunes 12 de enero.

Feriado trasladado: por qué se celebra el 12 de enero

Durante el lunes 12 de enero, al tratarse de un feriado nacional, las entidades públicas no prestarán atención al público y gran parte del sector privado ajustará su funcionamiento habitual. En caso de trabajar durante esa jornada, los empleados deberán recibir la remuneración correspondiente a un día festivo, según lo establece la legislación laboral vigente.

El feriado de Reyes Magos es uno de los primeros descansos oficiales del año y marca el inicio del calendario de festivos trasladables en Colombia.

Calendario de feriados en Colombia: primeros meses del año