El proceso ya genera ruido político y geopolítico en la antesala de una reunión clave en Washington

El Gobierno colombiano activó un proceso para adquirir sistemas de defensa antidrones, una tecnología que se volvió prioritaria ante el aumento de ataques con aeronaves no tripuladas usados por estructuras armadas ilegales.

La posible participación de empresas chinas en la negociación abrió un nuevo frente de tensión diplomática, justo cuando se acerca el encuentro entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump, previsto para el 3 de febrero en Washington.

La información conocida en las últimas semanas indica que Colombia abrió una convocatoria pública para comprar un escudo antidrones por un monto que superaría el billón de pesos. En la audiencia de presentación de oferentes participaron decenas de empresas internacionales y varias embajadas, entre ellas representantes de China, un actor que históricamente genera incomodidad en Estados Unidos cuando amplía su presencia estratégica en la región.

¿Por qué Colombia busca comprar un escudo antidrones en este momento?

La decisión del Gobierno responde a un cambio acelerado en el conflicto armado. En menos de un año, el uso de drones pasó de ser marginal a convertirse en una amenaza recurrente contra la Fuerza Pública y la población civil, especialmente en zonas con presencia de grupos armados ilegales.

Desde el Ministerio de Defensa reconocen que el país no cuenta hoy con una cobertura integral para detectar, neutralizar y mitigar ataques a baja altura, una brecha que quedó en evidencia tras varios episodios recientes en regiones estratégicas.

¿Qué es el Escudo Nacional Antidrones que prepara el Gobierno?

El Escudo Nacional Antidrones es una estrategia de defensa integral que combina sensores, sistemas de detección temprana, interferencia de señales y neutralización controlada de drones. El objetivo es recuperar el control del espacio aéreo de baja altura en instalaciones críticas, bases militares y zonas de alto riesgo.

La iniciativa busca adaptar tecnología de punta a la compleja geografía colombiana, con operación en selva, montaña y áreas urbanas, bajo condiciones reales de seguridad.

¿Cuánto costará el escudo antidrones y de dónde saldrán los recursos?

El proyecto completo tendría una inversión superior a los $6,3 billones, lo que lo convierte en una de las apuestas de seguridad más ambiciosas de la última década. Para la primera fase, el Gobierno proyecta destinar cerca de $1 billón a partir de 2026, enfocado en el diseño técnico y el despliegue inicial de capacidades.

Desde el Ejecutivo insisten en que se trata de una inversión para salvar vidas y reducir el impacto de ataques que ya demostraron su potencial destructivo.

¿Cuándo llegarían a Colombia los sistemas antidrones?

La hoja de ruta oficial fija 2026 como el año clave para la llegada de los primeros sistemas antidrones al país. Ese período estará marcado por pruebas en campo, ajustes operativos y un despliegue progresivo en zonas priorizadas.

La activación será escalonada y se concentrará inicialmente en regiones con mayor riesgo, donde los ataques con drones se volvieron una amenaza constante.

¿Por qué la participación de China genera preocupación política y militar?

La eventual presencia de empresas chinas en la venta de esta tecnología no pasa desapercibida en Washington. Estados Unidos ha reiterado que es el principal socio comercial y estratégico de Colombia, y tradicionalmente ve con recelo la expansión de China en sectores sensibles como defensa y seguridad.

Este punto podría convertirse en un tema incómodo durante la reunión entre Trump y Petro, en un contexto regional ya marcado por tensiones tras la crisis en Venezuela.

¿Quiénes operarán y definirán la tecnología del escudo antidrones?

El proyecto estará en manos de un equipo multidisciplinario integrado por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. Este grupo tendrá la tarea de evaluar, validar y ajustar las especificaciones técnicas para garantizar que los sistemas funcionen en condiciones reales del territorio colombiano.

Además, se contará con acompañamiento especializado para asegurar estándares técnicos, operativos y de transparencia durante todo el proceso.

¿Cómo será la contratación del Escudo Nacional Antidrones?

El Ministerio de Defensa definió un esquema de contratación directa, sin intermediarios. Las negociaciones se realizarán exclusivamente con fabricantes o sus representantes legales, con respaldo del Estado de origen y sus embajadas.

El proceso contará con la supervisión del Grupo de Transparencia del Ministerio de Defensa y expertos en contratación estatal, con el fin de evitar irregularidades en una compra considerada estratégica para la seguridad nacional.