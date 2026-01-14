Inauguraron el puente más elevado del mundo: tiene 625 metros y es el orgullo de una nación completa. (Fuente: Archivo)

El Gobierno de Filipinas avanza en la construcción de uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos de Asia: el Puente de Interconexión Bataan-Cavite, una megaobra sobre el mar que reducirá un trayecto de hasta cinco horas a menos de 30 minutos y aliviará la congestión de Manila, la capital financiera y económica del país.

Se trata de una estructura estratégica que apunta a redefinir la movilidad, el comercio y el desarrollo regional en el archipiélago asiático.

¿Qué es el Puente de Interconexión Bataan-Cavite y por qué es clave para Filipinas?

El Puente de Interconexión Bataan-Cavite es un corredor vial de 32,15 kilómetros que cruzará la bahía de Manila y conectará directamente las provincias de Bataan y Cavite. La obra incluye un puente atirantado de cuatro carriles, viaductos marinos y accesos de alta capacidad, pensados para soportar tráfico pesado y viajes de larga distancia.

Este proyecto es considerado estratégico porque crea una nueva alternativa de conexión fuera del área metropolitana de Manila, una de las zonas más congestionadas del sudeste asiático.

Una potencia asiática prepara un mega puente sobre el mar: reducirá de horas a minutos el viaje a la capital financiera del país. Shutterstock

¿Cuánto se reducirá el tiempo de viaje hacia la capital financiera?

Hoy, desplazarse entre Bataan y Cavite puede tomar hasta cinco horas, dependiendo del tráfico y de los trayectos indirectos que atraviesan Manila. Con el nuevo puente, ese mismo recorrido se hará en 30 minutos o menos.

Para ponerlo en términos sencillos, es como pasar de cruzar Bogotá en hora pico a moverse sin trancones en un solo tramo directo. La reducción del tiempo impactará de forma directa en la productividad, el transporte de mercancías y la calidad de vida de millones de personas.

¿Cómo será el mega puente sobre el mar que cruzará la bahía de Manila?

La estructura contempla tres grandes puentes de navegación: el del Canal Norte, el del Canal Sur y un puente costero. Dos de ellos serán atirantados, con vanos principales de 400 y 900 metros, construidos sobre aguas que alcanzan hasta 50 metros de profundidad.

Además, el proyecto incluye más de 24 kilómetros de viaductos marinos y cerca de 8 kilómetros de vías de acceso, diseñadas con estándares de resiliencia climática frente a tifones, marejadas y el aumento del nivel del mar.

¿Quién financia y ejecuta esta obra de infraestructura histórica?

El proyecto está liderado por el Gobierno de Filipinas y ejecutado por su Departamento de Obras Públicas y Carreteras. Cuenta con financiación internacional, principalmente del Banco Asiático de Desarrollo, con un esquema de inversión soberana que supera los 350 millones de dólares en su primera etapa.

La ingeniería de diseño detallado está a cargo de una firma internacional especializada en megaproyectos, que coordina equipos técnicos de distintas partes del mundo para garantizar estándares globales de calidad y seguridad.

¿Cuándo estará listo el puente Bataan-Cavite?

El diseño de ingeniería detallada se encuentra en su fase final y la construcción está prevista para desarrollarse entre 2026 y 2029. Si se cumplen los cronogramas oficiales, el puente podría entrar en operación hacia el final de la década, marcando un antes y un después en la infraestructura filipina.