El fenómeno astronómico que se llevará a cabo el lunes 2 de agosto de 2027 es un eclipse solar total, el cual ha sido catalogado como el más prolongado del siglo XXI. Este evento es de gran relevancia para la comunidad científica y los aficionados a la astronomía.

De acuerdo con información proporcionada por Space, la fase de oscuridad total del eclipse se extenderá por 6 minutos y 23 segundos, superando significativamente la duración del eclipse del 8 de abril de 2024, que tuvo una duración de tan solo 4 minutos y 28 segundos.

Anuncian el eclipse más extenso de la historia

En total, la franja de totalidad tendrá unos 258 kilómetros de ancho y recorrerá más de 15.000 kilómetros sobre la superficie terrestre.

La explicación está en la posición de la Luna, que estará más cerca de la Tierra. Esto ampliará tanto la anchura de la sombra como la duración del oscurecimiento, cubriendo un área estimada de 2,5 millones de kilómetros cuadrados.

En qué lugares se podrá observar el eclipse

La totalidad del eclipse cruzará 11 países, entre los cuales se encuentran España, Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Arabia Saudita y Yemen. Aunque el fenómeno no será visible en América, se podrá observar en diversas naciones de Europa, África y Medio Oriente.

Entre los puntos destacados para la observación se encuentran:

Tarifa, España : 4 minutos y 39 segundos de oscuridad total.

: 4 minutos y 39 segundos de oscuridad total. Tánger, Marruecos : 4 minutos y 50 segundos.

: 4 minutos y 50 segundos. Orán, Argelia : 5 minutos y 6 segundos.

: 5 minutos y 6 segundos. Sfax, Túnez : 5 minutos y 41 segundos.

: 5 minutos y 41 segundos. Bengasi, Libia : 6 minutos y 7 segundos.

: 6 minutos y 7 segundos. Sohag, Egipto : 6 minutos y 22 segundos.

: 6 minutos y 22 segundos. Luxor, Egipt o: 6 minutos y 19 segundos, considerado uno de los mejores lugares del mundo para disfrutarlo.

o: 6 minutos y 19 segundos, considerado uno de los mejores lugares del mundo para disfrutarlo. La Meca, Arabia Saudita: 5 minutos y 10 segundos.

Las ciudades que presenciarán un eclipse parcial

A pesar de que no se encontrarán en la franja de totalidad, más del 57% de la población mundial tendrá la oportunidad de observar al menos un eclipse parcial. En el continente europeo, se destacan las siguientes ciudades: