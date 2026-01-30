Es oficial | Colombia acordó una importante excepción de visa para todos los que busquen viajar a este destino.

La política exterior de Colombia sumó un nuevo avance en materia migratoria con la entrada en vigencia de un acuerdo que elimina un trámite clave para quienes desean viajar a un destino particular. La medida fue confirmada por la Cancillería, que destacó el alcance práctico del entendimiento entre ambos países.

El convenio establece el ingreso de ciudadanos colombianos a este país asiático sin visa, con el objetivo de facilitar los desplazamientos por turismo, visitas personales y otras actividades de corta duración. La exención busca fortalecer los vínculos diplomáticos y simplificar los procesos de movilidad internacional.

Viajes sin visa por hasta 90 días a este país

Según la información oficial, el acuerdo habilita a los colombianos a ingresar, salir, permanecer y transitar por Mongolia sin necesidad de tramitar una visa previa. El beneficio aplica para estadías continuas de hasta 90 días, siempre que se trate de viajes de corta duración.

Aun así, los colombianos deberán contar con su pasaporte vigente para realizar el viaje (Fuente: archivo). Villamilk

Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores precisaron que esta excepción migratoria tiene límites definidos. “Esta exención aplica exclusivamente para estadías de corta duración y no autoriza el ejercicio de actividades remuneradas”, aclaró la Cancillería, al detallar el alcance real del acuerdo.

Condiciones y alcances del acuerdo bilateral

La exención de visado no modifica las normas internas de control migratorio de Mongolia. Los viajeros deberán cumplir con los requisitos habituales de ingreso, como la vigencia del pasaporte y la justificación del motivo del viaje, pese a no necesitar visa.

El acuerdo representa una herramienta de facilitación migratoria que se enmarca en la cooperación diplomática entre ambos países. Para Colombia, esta clase de decisiones refuerza su estrategia de ampliación de destinos con ingreso sin visa, una variable clave para el turismo y los intercambios culturales.

Impacto para los viajeros colombianos

Con esta decisión, Mongolia se suma a la lista de destinos que permiten el acceso a ciudadanos colombianos sin visado previo, lo que reduce costos y tiempos de planeación. La medida resulta especialmente relevante para quienes buscan experiencias turísticas alternativas en Asia.

Desde el Gobierno colombiano indicaron que el acuerdo ya se encuentra plenamente operativo, por lo que los ciudadanos pueden acogerse a la exención desde este momento, siempre que respeten el límite de permanencia y las condiciones establecidas por las autoridades migratorias del país asiático.