El Ferrocarril de Antioquia, una de las obras de infraestructura más emblemáticas del noroccidente colombiano, comienza a proyectar su regreso a través del Tren Multipropósito, una iniciativa que busca transformar la movilidad regional y fortalecer el desarrollo económico del departamento.

El proyecto apunta a recuperar un corredor férreo histórico que durante décadas fue clave para la integración del Valle de Aburrá con otras regiones del país, y que hoy vuelve a cobrar relevancia como alternativa para el transporte de pasajeros y carga.

Con una inversión superior a los $1,7 billones y un horizonte de ejecución que se extiende hasta mediados del siglo, la propuesta pretende reducir tiempos de desplazamiento, optimizar costos logísticos y consolidar a Antioquia como un nodo estratégico de conectividad en Colombia.

La historia del Ferrocarril de Antioquia: un proyecto que marcó el progreso de la región

La construcción del Ferrocarril de Antioquia comenzó en 1874 con el objetivo de conectar Medellín con el río Magdalena, principal arteria fluvial del país. La obra logró unir el Valle de Aburrá con la cuenca del río más importante de Colombia mediante más de 180 kilómetros de vías férreas, superando complejos retos geográficos.

Su culminación tomó 55 años e implicó atravesar una cordillera y sortear dificultades propias del terreno. Con el tiempo, el ferrocarril se consolidó como un símbolo de progreso para los antioqueños y como un motor del desarrollo económico regional.

En 1927, la compañía absorbió el Ferrocarril de Amagá, que avanzaba en la conexión entre Medellín, el río Cauca y el Ferrocarril del Pacífico. A pesar de su impacto inicial, el sistema entró en una etapa de declive y finalmente fue adquirido por la Nación en 1962.

El Tren Multipropósito de Antioquia: inversión, objetivos y fechas estimadas

El pasado 14 de enero, la Asamblea de Antioquia aprobó recursos por más de $1,7 billones para financiar el Tren Multipropósito, un proyecto orientado a impulsar la conectividad, la competitividad y el desarrollo territorial del departamento.

Según lo previsto, las obras comenzarían en 2028 y se estima que se extiendan hasta 2056. La iniciativa contempla la rehabilitación y modernización del corredor férreo entre el Valle de Aburrá y el Magdalena Medio, integrando transporte de pasajeros y carga.

Desde la Asamblea se destacó que el Tren Multipropósito permitirá reducir costos logísticos, acortar tiempos de conexión y generar beneficios económicos, sociales y ambientales, consolidando un sistema de transporte más eficiente y sostenible para Antioquia.

Qué municipios conectará el Tren Multipropósito del Ferrocarril de Antioquia

De acuerdo con la Gobernación de Antioquia, la primera fase del proyecto comprende un tramo cercano a los 30 kilómetros entre los municipios de Bello y Barbosa, lo que permitirá disminuir los tiempos de desplazamiento y aliviar la congestión vial en esta zona del Valle de Aburrá.

En una segunda etapa, el trazado avanzará hacia el suroeste del departamento para retomar la conexión con la cuenca del Magdalena Medio, siguiendo el histórico recorrido que dio origen al Ferrocarril de Antioquia.

Los municipios que se verán integrados por el Tren Multipropósito son:

Caldas

Medellín

Bello

Copacabana

Girardota

Barbosa

Puerto Berrío

Con esta reactivación, Antioquia busca recuperar una infraestructura clave para su desarrollo, apostando por un sistema férreo moderno que vuelva a posicionar al departamento como un nodo logístico estratégico en Colombia.