El Papa León aseguró que la Tercera Guerra Mundial ya está ocurriendo y lanzó un ultimátum a las grandes potencias (Fuente: archivo).

El hallazgo del milenio | Desentierran monedas y lingotes de oro en un campo sembrado y pertenece a un solo país

Al asumir al frente del Vaticano y dar sus primeros discursos como máximo representante de la Iglesia Católica, el Papa León XIV realizó una declaración que preocupó a propios y extraños: la Tercera Guerra Mundial ya estaría ocurriendo de forma segmentada y en distintas partes del mundo.

Robert Francis Prevost, el religioso agustino de 70 años, asumió en mayo de 2025 el rol de Santo Padre. Es en ese contexto que empezó a sentar posiciones sobre los principales conflictos que aquejan al mundo y que hoy en día se suscitan frente a los ojos del mundo entero.

La Tercera Guerra Mundial, bajo esa premisa, es uno de los principales problemas que ha mencionado el Papa León XIV como predicador principal del Vaticano. Realizó, además, un llamamiento a los presidentes y dirigentes de las grandes potencias del mundo para cesar el fuego en los principales focos de conflicto.

¿Qué dijo el Papa León XIV sobre la Tercera Guerra Mundial?

En su advertencia, el Papa León XIV aseguró que, fragmentada, la Tercera Guerra Mundial ya está ocurriendo . Hizo alusión, también, a las millones de víctimas que dejó la Segunda Guerra Mundial y, a través de un grito que se oyó en toda la Plaza San Pedro, pidió que “nunca más” se susciten conflictos de esa índole.

“Me dirijo a los grandes del mundo, repitiendo el llamamiento siempre presente: ¡Nunca más la guerra!”, señaló. Y agregó: “No tengan miedo. Acepten la invitación de la Iglesia y de Cristo Señor. La Virgen María, cuya vida fue una respuesta a la palabra del Señor, nos acompaña siempre en el seguimiento de Jesucristo".

¿Cuáles fueron los reclamos del Papa León XIV a las grandes potencias?

Además de referirse concretamente a una Tercera Guerra Mundial, el Papa León XIV pidió el cese al fuego en dos de los focos de conflictos bélicos más importantes que hay hoy en el mundo: el conflicto entre el movimiento palestino Hamas y el Estado de Israel en la Franja de Gaza, y la invasión rusa en Ucrania.

Así es como el nuevo Papa se muestra así mismo con una vocación de intermediario y encargado de llevar la paz a todos los rincones del mundo.