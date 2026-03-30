El papa León XIV oficializó este lunes una modificación clave en la estructura del Vaticano al designar al italiano Paolo Rudelli, actual nuncio apostólico en Colombia, como nuevo responsable de los Asuntos Generales de la Secretaría de Estado. Con esta decisión, el diplomático pasa a ocupar el puesto conocido como el “número 3” de la Santa Sede, reemplazando al venezolano Edgar Peña Parra, quien ahora asumirá una nueva misión diplomática. El movimiento marca el primer ajuste importante del pontificado de León XIV desde su elección y redefine la cúpula administrativa del Vaticano. El cargo de “sustituto” de la Secretaría de Estado es uno de los más poderosos dentro de la Curia romana, pues coordina la gestión interna, articula decisiones del papa y supervisa el funcionamiento cotidiano del gobierno vaticano. Paolo Rudelli es un diplomático italiano de 55 años con amplia trayectoria dentro del servicio exterior de la Santa Sede. Fue designado nuncio apostólico en Colombia el 19 de julio de 2023, rol desde el cual ha representado al Vaticano ante el Estado colombiano y la Iglesia local. Antes de su paso por Colombia, el nuevo “sustituto” acumuló experiencia en distintas misiones diplomáticas y organismos internacionales. Su carrera comenzó tras su formación en la Pontificia Academia Eclesiástica, donde se preparan los diplomáticos vaticanos. Posteriormente integró el servicio exterior y fue destinado a varias representaciones. Dentro de su recorrido se destacan misiones en América Latina y Europa, además de responsabilidades dentro de la propia Secretaría de Estado, lo que le dio experiencia directa en la administración central del Vaticano. El puesto de responsable de los Asuntos Generales de la Secretaría de Estado es considerado el tercero en jerarquía dentro del Vaticano. Este funcionario actúa como coordinador interno del gobierno de la Iglesia y canaliza muchas de las decisiones del papa. Entre sus funciones principales están: Por su alcance, el cargo tiene una influencia directa en la organización cotidiana de la Santa Sede y en la ejecución de decisiones estratégicas. El venezolano Edgar Peña Parra dejará la posición que ocupaba desde 2018 y fue designado nuncio apostólico en Italia. En una carta de despedida, el monseñor calificó su paso por la Secretaría de Estado como una etapa exigente y llena de aprendizajes. Durante su gestión, la oficina enfrentó momentos complejos, incluidos procesos judiciales relacionados con la administración de fondos y el llamado caso del Palacio de Londres. Estos episodios generaron fuerte atención mediática y exigieron ajustes internos dentro del Vaticano. Peña Parra señaló que el trabajo de la Sección para los Asuntos Generales implicó “coordinar un servicio silencioso pero esencial” para el funcionamiento de la Iglesia universal. Rudelli inició su carrera diplomática en 1998 y se integró oficialmente al servicio exterior en 2001. Desde entonces, ha ocupado diversos cargos en representaciones de la Santa Sede alrededor del mundo. Entre sus destinos más relevantes figuran: Con información de EFE.-