Cuando muere el propietario de una cuenta bancaria, ¿qué tienen que realizar los familiares para no heredar obligaciones?

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Tras el fallecimiento del titular de una cuenta bancaria en Colombia, surgen diversas dudas acerca del acceso a los fondos y de la prevención de la herencia de deudas. Es esencial que los familiares tengan claro los procedimientos legales requeridos para proteger su patrimonio y evitar la asunción de responsabilidades no inherentes a ellos.

Es importante destacar que la legislación colombiana capacita a los herederos para tomar decisiones sobre la administración de la herencia. Esto conlleva la posibilidad de asumir deudas, aceptar solamente los bienes heredados o, alternativamente, rechazar la herencia en su integridad.

El capital disponible en las cuentas bancarias queda bloqueado tras el deceso del titular y las entidades financieras exigen documentos que acrediten a los herederos antes de proceder con la liberación de los fondos. Sin la formalización del proceso sucesorio, no se podrá negociar con la entidad bancaria ni transferir la titularidad de forma legal.

¿Qué deben tener en cuenta los herederos?

Los herederos tienen la posibilidad de aceptar la herencia, que incluye tanto bienes como deudas, o de aceptarla con beneficio de inventario, limitando su responsabilidad al valor de los bienes heredados. Esta decisión es crucial para proteger el patrimonio y prevenir compromisos que superen lo que se ha heredado.

Si no se desea aceptar ninguna obligación, es factible optar por rechazar la herencia. Esta opción debe ser protocolizada formalmente para que los acreedores del fallecido no puedan realizar reclamaciones a los familiares.

Decidir si aceptan la herencia, con o sin beneficio de inventario.

Iniciar el proceso de sucesión ante notaría o juez.

Identificar claramente los bienes y deudas del fallecido.

Registrar cualquier rechazo a la herencia de manera oficial para protegerse de reclamaciones.

Cómo acceder a los fondos de una cuenta bancaria tras el fallecimiento del titular en Colombia.

Herencia: pasos para sucesión y traspaso de bienes

Es imperativo llevar a cabo un proceso de sucesión para cualquier gestión posterior, ya sea frente a notaría o un juez, dependiendo del contexto. La finalidad de este procedimiento es discernir a los herederos y establecer los activos y pasivos que componen la herencia.

Adicionalmente, en caso de que el heredero opte por mantener una vivienda sujeta a una deuda hipotecaria, el proceso legal proporciona un manejo intermedio que protege sus intereses y evita la necesidad de liquidar de inmediato el total del crédito. La esencia reside en cumplir con la sucesión y los trámites legales correspondientemente adecuados.

Sin la formalización de la sucesión, las entidades bancarias no estarán en condiciones de negociar ni transferir la titularidad de bienes inmuebles o cuentas. Solo mediante la finalización de estos procesos, los familiares podrán acceder a los fondos y administrar los bienes heredados sin comprometer su patrimonio.