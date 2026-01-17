Cierra una de las panaderías más queridas del país: baja la persiana tras cuatro décadas de trabajo. (Imagen: archivo)

La tradicional panadería Don Jacobo, con cerca de 40 años de trayectoria en Colombia, inició su cierre definitivo luego de que la Superintendencia de Sociedades ordenara su liquidación judicial simplificada. La compañía, dedicada al sector de la pastelería y productos de panificación, no logró sostener su operación tras incumplir los compromisos asumidos en un proceso previo de reorganización.

Durante la evaluación administrativa y financiera, la autoridad determinó que la empresa no contaba con la capacidad económica para continuar funcionando ni para atender sus obligaciones con acreedores, lo que hizo inevitable la decisión de bajar la persiana.

Por qué se ordenó el cierre de la empresa

De acuerdo con la información publicada por Portafolio, el trámite de liquidación se activó a partir de una solicitud presentada por el representante legal de la compañía, con autorización expresa de la Asamblea General de Accionistas. En el análisis del caso, la Superintendencia concluyó que no existían alternativas reales de recuperación que permitieran mantener la actividad comercial.

La empresa ya se encontraba bajo supervisión y, tras revisar su situación económica, se estableció que el acuerdo alcanzado con los acreedores no podía cumplirse, lo que cerró cualquier posibilidad de continuidad.

Qué implica la liquidación judicial simplificada

La liquidación judicial simplificada es un mecanismo legal que permite cerrar de manera ordenada las sociedades que dejaron de ser viables. Según explicó la Superintendencia de Sociedades, este proceso busca proteger los derechos de acreedores y demás involucrados, garantizar una administración técnica de los activos y preservar el orden crediticio.

El superintendente de Sociedades, Billy Escobar, señaló que este tipo de procedimientos están diseñados para asegurar cierres responsables y transparentes. En declaraciones recogidas por Portafolio, afirmó que la medida permite culminar las operaciones de empresas que ya no pueden sostenerse, evitando mayores impactos económicos y legales.

Con esta decisión, Don Jacobo se suma a la lista de compañías históricas que, pese a su trayectoria, no lograron adaptarse a las condiciones financieras actuales, marcando el final de una etapa para uno de los nombres más reconocidos del sector panadero en el país.