El vestido de alta moda italiana que uso Delcy Rodríguez al jurar como presidenta de Venezuela: cuesta más de USD 800.

Venezuela vivió días decisivos en el plano político tras la asunción de Delcy Rodríguez como presidenta interina, una ceremonia que concentró la atención regional no solo por el contexto institucional, sino también por un detalle que no pasó inadvertido: el vestido de alta moda italiana que eligió para jurar el cargo.

La dirigente venezolana, conocida por su afinidad con la moda y las piezas de diseñador, optó por una creación de la firma Chiara Boni La Petite Robe, una casa italiana especializada en vestidos femeninos para eventos formales y actos oficiales.

La toma de protesta se produjo poco después de la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en el marco de una operación militar en Caracas. Ante ese escenario, el Tribunal Supremo de Justicia ordenó que Rodríguez asumiera de manera provisoria la conducción del país.

El outfit que eligió Delcy Rodríguez para la ceremonia oficial

Para el acto protocolar, Delcy Rodríguez utilizó un vestido midi de color verde menta, con mangas largas y un diseño sobrio, acorde a la formalidad del momento. La prenda presenta una silueta semiajustada, un nudo frontal que aporta estructura y un dobladillo asimétrico, uno de los rasgos característicos de la diseñadora italiana.

El vestido está confeccionado en poliamida y elastano, una combinación de tejidos que permite mayor elasticidad y un calce cómodo. El look se completó con stilettos nude de tacón bajo, maquillaje discreto y el cabello suelto, sin accesorios llamativos.

Durante su discurso, la presidenta interina hizo referencia a la situación que atraviesa el país y habló de una “agresión militar ilegal”, además de mencionar el “secuestro” de Maduro y Flores, según expresó públicamente.

Cuánto cuesta el vestido de Chiara Boni que usó Delcy Rodríguez

El modelo elegido por la mandataria ya no se encuentra disponible en el sitio oficial de Chiara Boni La Petite Robe. Sin embargo, la misma prenda puede encontrarse en plataformas internacionales de venta de lujo como Farfetch.

Según la información publicada en ese portal, el vestido figura con un precio con descuento de 3.017.322 pesos colombianos, mientras que su valor original era de 4.479.374 pesos colombianos. Al realizar la conversión, el costo supera los USD 800, con gastos de aduana incluidos.

La plataforma indica que el plazo estimado de entrega es de una a dos semanas, dependiendo del país desde donde se realice la compra. Actualmente, no aparece disponible en otros sitios de venta online.

Una firma italiana asociada a la elegancia formal

Chiara Boni La Petite Robe es una marca italiana reconocida por sus vestidos de cóctel y de gala, habituales en ceremonias oficiales y eventos internacionales. Sus diseños se destacan por cortes clásicos, telas elásticas de alta calidad y una estética pensada para transmitir elegancia sin excesos.

La elección de esta prenda acompañó una jornada que marcó un punto de inflexión político en Venezuela, dejando una imagen sobria y cuidadosamente construida de la presidenta interina en uno de los actos más relevantes de su carrera pública.