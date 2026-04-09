La emergencia económica en Colombia decretada por Gustavo Petro a finales de 2025 quedó sin efecto tras una decisión de la Corte Suprema que marca un precedente institucional. El fallo redefine los límites de este mecanismo excepcional en el país. La Corte Constitucional resolvió, con mayoría de votos, que la medida no cumplía con los requisitos establecidos en la Carta Política. Con esta determinación, se deja sin validez el decreto que buscaba enfrentar la situación fiscal mediante herramientas extraordinarias. El análisis del tribunal se dio luego de varias semanas de discusión y de una suspensión previa que ya había frenado los efectos de la decisión gubernamental. Finalmente, el pronunciamiento consolidó la caída total de la norma. El tribunal concluyó que el decreto no justificaba adecuadamente la aplicación de este mecanismo excepcional, lo que llevó a su eliminación definitiva: Esta decisión se alinea con el concepto presentado por el magistrado ponente y respaldado por entidades de control, que coincidieron en la necesidad de declarar la inexequibilidad. La anulación del decreto frena las medidas extraordinarias que el Gobierno pretendía aplicar para enfrentar el panorama económico: El decreto había sido sustentado en un escenario de deterioro de las finanzas públicas, donde el Gobierno advertía que existía una “perturbación grave del orden económico y social” que requería acciones urgentes. Además, el documento señalaba que la situación fiscal “agravó el déficit fiscal, elevó las necesidades de endeudamiento y encareció el costo del financiamiento del Estado”, argumentos que no fueron suficientes para sostener la medida ante el tribunal.