Colombia contará con un último puente festivo antes de Navidad gracias al feriado de diciembre. El próximo descanso nacional corresponde al Día de la Inmaculada Concepción, una fecha fija del calendario colombiano que en 2025 caerá lunes 8 de diciembre, lo que permite tres días consecutivos de pausa para trabajadores y estudiantes.

Con el final del año acercándose, muchas familias y viajeros revisan el calendario para confirmar cuál será el siguiente puente y cómo aprovecharlo. En esta fase de diciembre, el país solo mantiene dos festivos y uno de ellos se convierte en el último descanso extendido del 2025.

Cuándo será el nuevo festivo y por qué genera puente

El 8 de diciembre es una celebración religiosa tradicional en Colombia y no se mueve por la Ley Emiliani porque siempre se conmemora en esa misma fecha. Este año coincide de manera natural con un lunes, así que el descanso queda conformado por:

  • Sábado 6 de diciembre
  • Domingo 7 de diciembre
  • Lunes 8 de diciembre (festivo nacional)
El 8 de diciembre significará el último fin de semana largo del 2025.
Durante ese fin de semana prolongado, lo habitual es que bancos, oficinas públicas y centros educativos suspendan atención presencial el lunes, mientras siguen operando los servicios digitales y canales virtuales.

Qué otros festivos continúan antes de cerrar 2025

Tras el puente de la Inmaculada Concepción, el calendario colombiano solo tendrá un día festivo adicional en el año. Por ello, este descanso de diciembre se considera la última oportunidad de un receso extendido antes de las celebraciones navideñas.

Los dos feriados restantes del 2025

  • Lunes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción (último fin de semana largo del año).
  • Jueves 25 de diciembre: Navidad (feriado nacional sin puente).

Con este panorama, el feriado del 8 de diciembre concentra la mayoría de planes de viaje y encuentros familiares previos a la temporada navideña.