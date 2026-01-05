Pico y Placa los sábados en Bogotá: cuándo se implementa y a qué carros abarca.

Pico y Placa es una medida que apunta a regular el tráfico y reducir la congestión vehicular (Fuente: archivo).

La Alcaldía de Bogotá comenzó a delinear los cambios que tendrá el pico y placa los sábados, una medida que impactará tanto a ciertos tipos de vehículos como a los carros matriculados fuera de la capital.

Aunque el anuncio generó inquietud entre los conductores, el Distrito aclaró que la implementación no será inmediata y que el esquema definitivo se definirá tras mesas técnicas con Cundinamarca.

¿Desde cuándo empieza a regir el pico y placa los sábados en Bogotá?

El alcalde Carlos Fernando Galán confirmó que la ampliación del pico y placa sabatino no entrará en vigencia en enero de 2026, como se había interpretado inicialmente. La Administración Distrital estableció como horizonte el primer semestre de 2026, pero dejó claro que la fecha exacta dependerá de los acuerdos con la Gobernación de Cundinamarca y los municipios vecinos.

La decisión busca evitar una aplicación unilateral y medir con datos reales el impacto sobre la movilidad regional, especialmente los fines de semana, cuando el ingreso de vehículos desde la Sabana aumenta de forma considerable.

¿Qué vehículos tienen pico y placa los sábados actualmente en Bogotá?

Hoy la restricción sabatina ya aplica para un grupo específico: los vehículos de carga con más de 20 años de antigüedad. Para estos automotores, el pico y placa rige los sábados entre las 5:00 a. m. y las 9:00 p. m., de acuerdo con el último número de la placa.

La medida no se aplica los domingos ni los días festivos, y su objetivo principal es reducir la congestión y las emisiones contaminantes durante los fines de semana.

¿Cómo funciona el calendario del pico y placa los sábados según la placa?

El esquema de rotación se mantiene por semanas alternadas. Para enero, el calendario definido funciona así:

Sábado 10 de enero: pueden circular placas terminadas en 0, 2, 4, 6 y 8.

Sábado 17 de enero: pueden circular placas terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9.

Sábado 24 de enero: pueden circular placas terminadas en 0, 2, 4, 6 y 8.

Sábado 31 de enero: pueden circular placas terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9.

Este modelo sirve como base para las restricciones que el Distrito evalúa ampliar a otros tipos de vehículos.

¿A qué carros se ampliaría el pico y placa sabatino en 2026?

La propuesta más relevante de la Alcaldía apunta a los carros particulares que no estén matriculados en Bogotá. Según explicó Galán, estos vehículos tendrían pico y placa dos sábados al mes, con el fin de incentivar la matrícula en la capital.

De acuerdo con cifras oficiales, tres de cada diez carros que circulan por Bogotá están registrados en otros municipios o departamentos. Para el Distrito, esto genera un desequilibrio: usan las vías, contribuyen al trancón y a la contaminación, pero no aportan con el impuesto vehicular que financia la infraestructura.

¿Por qué Bogotá quiere que los carros se matriculen en la ciudad?

La Administración Distrital sostiene que desde 2012 cayó la proporción de vehículos nuevos matriculados en Bogotá. Como consecuencia, desde 2015, más de 240.000 carros dejaron de registrarse en la capital, lo que significó una pérdida cercana a 1,1 billones de pesos en recaudo.

Estos recursos, según la Alcaldía, habrían permitido invertir en mantenimiento vial, obras de movilidad y transporte público. El pico y placa de los sábados aparece como una herramienta para corregir esa tendencia.

¿Qué pasará con el pico y placa solidario para carros de afuera?

Otro de los anuncios clave es el ajuste al pico y placa solidario. Para los vehículos no matriculados en Bogotá, el costo será un 50 % más alto que para los carros registrados en la ciudad, una vez entre en vigencia la medida.

El Distrito explicó que este recargo busca compensar el impacto que estos vehículos generan en la movilidad y reforzar el incentivo para trasladar la matrícula a Bogotá.

¿Qué dicen Cundinamarca y los municipios vecinos sobre la medida?

Desde la Gobernación de Cundinamarca se pidió cautela. El gobernador manifestó que cualquier decisión debe tener en cuenta a miles de personas que viven fuera de Bogotá pero trabajan o se movilizan a diario en la capital.

Por eso, las mesas técnicas están revisando escenarios de implementación gradual, impactos económicos y posibles periodos de transición antes de fijar una fecha definitiva.