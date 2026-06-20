Los colombianos regresarán nuevamente a las urnas este domingo 21 de junio para votar al próximo presidente.

Los colombianos volverán a las urnas este domingo 21 de junio para elegir al presidente y vicepresidente que gobernarán el país durante el período 2026-2030. Para esta segunda vuelta, la Registraduría mantuvo el diseño del tarjetón electoral y reiteró las recomendaciones para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto sin inconvenientes.

La autoridad electoral explicó que solo se debe marcar una opción dentro de la tarjeta. De acuerdo con la información oficial de la Registraduría Nacional del Estado Civil, cualquier selección múltiple podría ocasionar la anulación del sufragio.

Así estará conformado el tarjetón para la segunda vuelta

El documento electoral incluirá las dos fórmulas presidenciales que avanzaron al balotaje tras los resultados de la primera vuelta. En la primera posición aparecerán Iván Cepeda Castro y Aída Quilcué Vivas, mientras que en la segunda estarán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo.

Además, los votantes encontrarán la casilla correspondiente al voto en blanco. La Registraduría recomendó revisar previamente el diseño de la tarjeta para llegar familiarizados al puesto de votación y reducir el riesgo de cometer errores al momento de marcar.

El tarjetón de la segunda vuelta presidencial incluye las dos fórmulas finalistas y la opción de voto en blanco. Registraduría

Cómo marcar correctamente para que el voto sea válido

Para esta elección presidencial, el procedimiento es sencillo: el ciudadano debe seleccionar únicamente una de las tres opciones disponibles en el tarjetón. Cualquier marca que permita identificar claramente la intención del elector será considerada válida.

Las autoridades electorales insisten en que no se deben realizar marcas adicionales, tachaduras innecesarias ni seleccionar más de una alternativa. Antes de depositar el voto en la urna, también aconsejan verificar que la elección haya quedado claramente señalada.

Qué situaciones pueden generar la anulación del voto

Entre los errores más comunes que pueden invalidar el sufragio se encuentra marcar simultáneamente dos candidatos o seleccionar un candidato y el voto en blanco al mismo tiempo .

También pueden presentarse inconvenientes cuando las marcas no permiten identificar con claridad la voluntad del votante o cuando el tarjetón presenta alteraciones que dificultan la interpretación del sufragio. Por ello, la recomendación es utilizar únicamente el esfero suministrado por los jurados y revisar cuidadosamente la tarjeta antes de entregarla.

Quiénes podrán participar en la segunda vuelta presidencial

La Registraduría confirmó que el mismo censo electoral utilizado en la primera vuelta será el que regirá para la elección definitiva del 21 de junio. Esto significa que no se podrán incorporar nuevos votantes ni realizar modificaciones después del cierre oficial de inscripciones.

En total, más de 41 millones de ciudadanos están habilitados para votar. De ellos, 1.414.661 residen en el exterior y podrán sufragar en 253 puestos distribuidos en 67 países, donde la jornada electoral se desarrolla entre el 15 y el 21 de junio.

Por qué se realiza una segunda vuelta en Colombia

La Constitución establece que un candidato presidencial solo puede ser elegido en primera vuelta si obtiene más del 50 % de los votos válidos. Como ninguno de los aspirantes alcanzó ese umbral en la elección del 31 de mayo, fue necesario convocar un nuevo proceso electoral.

En esta instancia participan únicamente los dos candidatos más votados. A diferencia de la primera ronda, resultará ganador quien obtenga más sufragios que su contendiente, sin necesidad de superar la mitad de los votos válidos emitidos.