La obra hará parte de Lagos de Torca y busca fortalecer la atención en salud para más de 400.000 habitantes del norte de Bogotá. (ChatGPT)

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Bogotá avanza en una de las transformaciones urbanas más importantes de los últimos años. En el marco del proyecto Lagos de Torca, la capital contará con un nuevo hospital de gran capacidad que fortalecerá la red pública de salud y acompañará el crecimiento de una zona donde se proyecta la llegada de miles de nuevos habitantes.

La obra hará parte de un plan integral que contempla viviendas, centros educativos, espacios comerciales, parques e infraestructura para consolidar un nuevo polo de desarrollo en el norte de la ciudad.

El nuevo megahospital que tendrá Bogotá

Uno de los proyectos más relevantes será la construcción de la futura sede del Hospital Simón Bolívar, una institución referente dentro del sistema de salud de la capital.

Actualmente, este hospital funciona sobre la carrera Séptima con calle 165, pero en los próximos años será trasladado al desarrollo urbanístico de Lagos de Torca , donde contará con una infraestructura más amplia para responder a la creciente demanda de servicios médicos.

La nueva sede tendrá un alcance metropolitano y permitirá ampliar la cobertura de atención para una población que superará los 400.000 habitantes en esa zona de expansión.

Dónde estará ubicado

El hospital se construirá dentro del proyecto Lagos de Torca, ubicado entre las localidades de Suba y Usaquén, a ambos lados de la Autopista Norte.

El desarrollo se extiende desde la calle 183 hasta la calle 245, cerca del límite con el municipio de Chía, y ocupa aproximadamente 1.803 hectáreas, una superficie superior a la de toda la localidad de Teusaquillo.

Las autoridades consideran que este sector será uno de los principales ejes de crecimiento urbano de Bogotá durante las próximas décadas.

Bogotá avanza en una de las transformaciones urbanas más importantes de los últimos años (Shutterstock) Fuente: Shutterstock Shutterstock

Una ciudad completamente nueva dentro de la capital

Además del nuevo hospital, el plan urbanístico contempla la construcción de cerca de 135.000 viviendas destinadas a distintos segmentos de la población, incluyendo proyectos de interés social.

La iniciativa busca crear una zona autosuficiente, donde los residentes puedan acceder a servicios esenciales sin necesidad de desplazarse hacia otros sectores de la ciudad.

Dentro de la infraestructura proyectada también se incluyen:

34 colegios.

Siete universidades.

Nueve centros comerciales.

Diecinueve escenarios deportivos.

Once clubes sociales.

Ciclorrutas y alamedas para promover la movilidad sostenible.

Un parque más grande que el Simón Bolívar

El proyecto también contempla la creación del Parque Metropolitano Guaymaral, un espacio verde de aproximadamente 170 hectáreas que superará en tamaño al tradicional Parque Metropolitano Simón Bolívar.

Este nuevo pulmón urbano contará con senderos peatonales, ciclorrutas, zonas infantiles, canchas deportivas, pista de BMX y espacios destinados a actividades culturales y recreativas.

El componente ambiental será una prioridad

Además del desarrollo urbano, Lagos de Torca incorpora un importante componente ambiental.

Las intervenciones incluyen la recuperación de ecosistemas estratégicos y la conexión del humedal Torca-Guaymaral con los Cerros Orientales, con el propósito de fortalecer la estructura ecológica de Bogotá.

Con este conjunto de obras, la ciudad busca responder al crecimiento poblacional mediante una infraestructura moderna que combine vivienda, salud, educación, movilidad y sostenibilidad en un mismo territorio.