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Miles de personas que buscan una oportunidad laboral en el sector educativo recibieron una noticia esperada. El Ministerio de Educación y la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) confirmaron la apertura de un nuevo proceso de selección para incorporar más de 26.000 docentes y directivos docentes en instituciones oficiales de Colombia.

La convocatoria tendrá alcance nacional y busca fortalecer la planta de educadores en los colegios públicos del país mediante un sistema basado en criterios de mérito, experiencia y competencias profesionales.

Cuántas vacantes abrirá el nuevo concurso docente

Las autoridades informaron que el proceso contempla la provisión de más de 26.300 cargos para docentes y directivos docentes en establecimientos educativos oficiales.

El objetivo es cubrir necesidades de personal en diferentes regiones del país y garantizar que las instituciones educativas cuenten con profesionales capacitados para atender la demanda del sistema público.

Desde el Ministerio de Educación señalaron que la iniciativa apunta a fortalecer la calidad educativa y ampliar las oportunidades de acceso a empleos estables dentro del sector.

Cómo será el proceso de selección

La convocatoria contará con distintas etapas diseñadas para evaluar los conocimientos, la experiencia y las habilidades de los candidatos.

Entre los principales componentes del concurso se encuentran:

Pruebas de aptitudes y competencias.

Evaluación de antecedentes académicos y laborales.

Entrevistas orientadas a medir habilidades comportamentales y vocación de servicio.

Las autoridades explicaron que también se tendrá en cuenta la trayectoria de los aspirantes y otros aspectos relacionados con su perfil profesional.

La novedad que podría beneficiar a miles de docentes

Uno de los cambios más destacados del nuevo concurso será la incorporación del criterio de arraigo territorial.

Este factor busca reconocer el vínculo de los aspirantes con las regiones donde desean trabajar, valorando aspectos como la permanencia, el conocimiento del entorno y la relación con las comunidades locales.

Con esta convocatoria, el Gobierno busca avanzar en la incorporación de nuevos profesionales a las aulas y fortalecer la educación pública en diferentes regiones del país. ChatGPT (ilustración con IA)

La medida pretende facilitar que los docentes puedan desempeñarse en lugares donde conocen las dinámicas sociales y educativas, contribuyendo a una mayor estabilidad en las instituciones.

Cuándo abrirán las inscripciones

La Comisión Nacional del Servicio Civil informó que la etapa de inscripciones está proyectada para los meses de noviembre y diciembre de 2026.

Antes de ese período, la entidad continuará avanzando en la revisión de documentos y observaciones relacionadas con la convocatoria.

Por ello, las autoridades recomendaron a los interesados comenzar los preparativos con anticipación.

Qué deben hacer los aspirantes desde ahora

Las personas interesadas en participar deberán crear o actualizar su cuenta en la plataforma SIMO, sistema mediante el cual se desarrollará el proceso de inscripción.

Además, se aconseja tener lista la documentación académica y laboral, revisar que la información personal esté actualizada y mantener preparada la hoja de vida para evitar inconvenientes cuando se habilite el registro.

Según lo informado por la CNSC, los derechos de participación tendrán un valor de $ 87.550, aunque los aspirantes deberán verificar cualquier actualización oficial antes de iniciar el trámite.

Con esta convocatoria, el Gobierno busca avanzar en la incorporación de nuevos profesionales a las aulas y fortalecer la educación pública en diferentes regiones del país.