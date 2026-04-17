Antioquia avanza con uno de sus proyectos de infraestructura más ambiciosos: un túnel que promete transformar la conectividad entre el occidente del departamento y la región de Urabá. La obra, considerada estratégica para el transporte y el comercio, ha llamado la atención por su magnitud y la tecnología que incorpora, que busca optimizar la seguridad y eficiencia en el tránsito. El proyecto ha sido objeto de seguimiento tanto por autoridades como por la ciudadanía, debido a su impacto en la región y a los avances en construcción. Aunque aún no se conocen todos los detalles operativos, la expectativa sobre su finalización y los beneficios que traerá ha generado gran interés en los sectores logísticos y de transporte. El Túnel del Toyo se perfila como una obra que no solo impactará el transporte de vehículos y carga, sino que también será un referente en ingeniería y planificación vial en Colombia. Su construcción ha despertado expectativas sobre cómo la región podría beneficiarse de una infraestructura moderna que conecte de manera más directa distintos municipios y facilite la movilidad en el occidente antioqueño. El túnel principal, denominado Túnel 17, tendrá una longitud aproximada de 9,7 kilómetros, lo que lo convierte en el más largo de Colombia y uno de los mayores de Latinoamérica. Incluye calzada sencilla de 8 m de ancho, andenes de 1 m, galería de rescate paralela de casi 10 km y conexiones de emergencia cada 200 m. El proyecto completo, que comprende vías de acceso, túneles complementarios y puentes, abarca entre 37 y 39 km de construcción nueva. La velocidad máxima proyectada en la vía es de 80 km/h, reduciendo significativamente los tiempos de traslado entre Medellín y Urabá. La obra ha enfrentado desafíos técnicos como la profundidad de la montaña (casi 900 m debajo de la cumbre) y la excavación de cerca de 1,7 millones de metros cúbicos de roca, utilizando perforadoras TBM con tecnología adaptativa que ajustan presión y velocidad según la dureza del terreno. El proyecto requirió una inversión inicial estimada en 1,8 billones de pesos, que posteriormente creció a más de 2,7 billones. El financiamiento proviene de la Nación, la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín. La Nación aportó alrededor de 540.000 millones, Antioquia 780.000 millones y Medellín 520.000 millones. El proyecto también prevé sobrecostos para finalizar tramos pendientes, que la Gobernación calcula en aproximadamente 750.000 millones de pesos. Aunque el túnel incorpora sistemas automatizados y tecnología avanzada para optimizar seguridad y operación: Estos elementos tecnológicos aseguran eficiencia, seguridad y un monitoreo constante, aunque no constituyen IA autónoma, sino parcial. La obra inició formalmente en 2018 y ha avanzado de manera significativa. La fase de revestimiento del túnel principal ya está casi completada y los equipos electromecánicos se instalarán en los próximos meses. Se estima que la apertura al tráfico se producirá en los próximos años, con beneficios inmediatos para el transporte de carga y pasajeros entre Medellín y la región de Urabá.