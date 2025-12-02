Construyen uno de los hoteles más grandes del continente: mide 1.200 hectáreas y se compara con Dubai y Arabia Saudita. (Simulación creada con IA)

El megaproyecto Xala, ubicado en Costalegre (Jalisco, México), avanza como una de las propuestas turísticas más destacadas del Pacífico mexicano. El desarrollo abarca una amplia zona natural donde se construye Six Senses Xala, el primer resort de la marca en México, previsto para abrir en 2026. La iniciativa combina alojamiento de lujo con un enfoque que busca cuidar el entorno y mantener una intervención moderada en el paisaje.

Xala integra áreas hoteleras, espacios residenciales y zonas abiertas que conviven con el ambiente costero. Su escala lo convierte en uno de los proyectos turísticos más grandes de la región, con una propuesta que mezcla comodidad, diseño y cercanía con la naturaleza.

Uno de los hoteles más grandes del continente

Según información oficial del proyecto, Xala busca consolidar un modelo de turismo que respete el ambiente y a las comunidades de la zona. El entorno cuenta con playas, esteros y vegetación costera que forman parte del atractivo natural del lugar.

Xala busca consolidar un modelo de turismo que respete el ambiente. (Simulación creada con IA)

El desarrollo incorpora senderos y espacios abiertos diseñados para integrarse al paisaje. La propuesta apuesta por un diseño de baja densidad, con construcciones que no alteren de forma agresiva la fisonomía del terreno.

Xala se presenta como un destino orientado al bienestar, la naturaleza y las experiencias locales, con el objetivo de posicionarse como una referencia de turismo responsable en Costalegre.

Quiénes están detrás del megaproyecto del hotel

El proyecto es impulsado por un equipo con amplia experiencia en desarrollos hoteleros y residenciales de alto nivel. Su enfoque está puesto en crear un destino de lujo que combine comodidad, arquitectura integrada al entorno y prácticas responsables.

Además, Xala promueve iniciativas orientadas a apoyar a las comunidades cercanas mediante programas educativos y culturales.

Dónde queda Xala y cómo llegar

Xala se encuentra a una distancia accesible desde el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta, uno de los principales puntos de llegada del Pacífico mexicano. También está previsto que se conecte con la nueva terminal aérea de Chalacatepec‑Tomatlán.

Para quienes buscan un destino que combine naturaleza, confort y tranquilidad, Costalegre continúa ganando relevancia como uno de los puntos más atractivos del turismo en México.