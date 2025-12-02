Harry y William no llevarían a cabo la última voluntad del rey Carlos III y crece el desconcierto (Fuente: archivo).

Si tienes uno de estos 9 apellidos, significa que tu linaje es 100% español

En esta noticia La enfermedad de Carlos III progresa: William se prepara para la corona

Gran Bretaña atraviesa un periodo de conmoción y transformación tras conocerse el estado de salud del rey Carlos III, quien ha sido diagnosticado con un cáncer de gravedad. En este contexto, se ha informado que sus hijos Harry y William no lograrían cumplir con su última voluntad antes de su fallecimiento.

La periodista experta en la corona británica, Concha Calleja, ha afirmado que el deseo final del rey Carlos III es que sus dos hijos, William y Harry, se reconcilien en pro del bienestar de la Corona Británica y colaboren en la construcción del futuro de la familia real.

En este marco, ante un deterioro en la salud del rey Carlos que ha sido recientemente revelado, el heredero al trono y el duque de Sussex aún no han alcanzado esa tan anhelada reconciliación, lo que implica que, hasta el momento, no se estaría cumpliendo el deseo más profundo de Carlos III antes de su partida.

La enfermedad de Carlos III progresa: William se prepara para la corona

En los últimos meses, la preocupación de la prensa, tanto nacional como internacional, ha aumentado en Gran Bretaña: se ha reportado que el rey Carlos fue hospitalizado brevemente durante un fin de semana debido a un deterioro en su estado de salud vinculado al cáncer, aunque el Palacio de Buckingham no ha ofrecido detalles al respecto.

El heredero al trono y el duque de Sussex aún no han alcanzado esa tan anhelada reconciliación. Fuente: narrativas-spin-co

La atención se dirige, por tanto, hacia el heredero al trono, el príncipe William, quien se encuentra en una situación de conflicto y distanciamiento con su hermano. La raíz de esta discordia radica en la decisión del príncipe Harry de renunciar a casi todas las funciones de la realeza tras su matrimonio con la actriz Meghan Markle.

Rey Carlos III viajó a Canadá

El rey Carlos causó una notable impresión en la opinión pública y entre los seguidores de la realeza al viajar a Canadá, a pesar de estar actualmente bajo tratamiento por cáncer. Esta resolución reflejó el compromiso del monarca de cumplir con su agenda oficial y sus deberes como jefe de Estado.