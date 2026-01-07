Familias, estudiantes y colegios ajustan agendas con base en los días no laborales confirmados para 2026 (Fuente: archivo).

Confirmado | Educación decretó el cierre de todas las escuelas el lunes 12: no habrá clases en preescolar, primaria y secundaria

El sistema educativo colombiano activa desde enero el regreso a clases 2026, con el fin del receso de fin de año y la reanudación de las actividades académicas en colegios oficiales de todo el país. El calendario escolar arranca con una hoja de ruta clara: fechas de inicio, semanas lectivas obligatorias y un listado completo de feriados que impactarán directamente el desarrollo del año escolar y la planificación familiar.

A partir del lunes 19 de enero de 2026, millones de estudiantes de instituciones públicas vuelven a las aulas, dando inicio a las 40 semanas de clase exigidas por la normativa vigente. Con ese arranque, también queda definido cómo se distribuirán los puentes festivos y los recesos a lo largo del año.

¿Cuándo es el regreso a clases en Colombia en 2026?

El calendario escolar 2026 establece que el regreso a clases en los colegios públicos del calendario A se dará desde el lunes 19 de enero en gran parte del territorio nacional. Con esta fecha se pone fin a un descanso cercano a ocho semanas, uno de los más extensos del año escolar.

Si bien el Ministerio de Educación fija lineamientos generales, cada secretaría de educación certificada puede hacer ajustes menores. Por eso, algunos municipios y departamentos pueden iniciar clases durante esa misma semana o en los días posteriores, sin modificar el cumplimiento del número mínimo de semanas lectivas.

Regreso a clases 2026: este es el calendario completo de feriados confirmado.

Calendario oficial de festivos en Colombia para 2026

El calendario de feriados 2026 tendrá un impacto directo en el ritmo escolar, especialmente por la cantidad de puentes festivos confirmados. Estas son las fechas oficiales:

1 de enero: Año Nuevo (no se traslada)

12 de enero: Día de los Reyes Magos (puente)

23 de marzo: Día de San José (puente)

2 de abril: Jueves Santo

3 de abril: Viernes Santo

1 de mayo: Día del Trabajo

18 de mayo: Ascensión de Jesús (puente)

8 de junio: Corpus Christi (puente)

15 de junio: Sagrado Corazón de Jesús (puente)

29 de junio: San Pedro y San Pablo (puente)

20 de julio: Día de la Independencia (puente)

7 de agosto: Batalla de Boyacá

17 de agosto: Asunción de la Virgen (puente)

12 de octubre: Día de la Raza (puente)

2 de noviembre: Día de Todos los Santos (puente)

16 de noviembre: Independencia de Cartagena (puente)

8 de diciembre: Inmaculada Concepción

25 de diciembre: Navidad (no se traslada)

¿Por qué el calendario escolar no es igual en todo el país?

En Colombia no existe un calendario escolar único y rígido para todas las regiones. Las entidades territoriales tienen autonomía para definir fechas específicas de inicio, recesos y cierre del año lectivo, teniendo en cuenta factores como el clima, la ruralidad, la infraestructura educativa y las condiciones sociales de cada zona.

Esta flexibilidad permite que el regreso a clases y la distribución de descansos se adapten a las realidades locales, sin afectar la calidad del servicio educativo ni los objetivos académicos establecidos por la ley.

¿Qué colegios comienzan clases desde el 19 de enero?

En varios departamentos y ciudades del país, el inicio del año escolar está previsto desde el lunes 19 de enero. Entre ellos suelen encontrarse territorios de Antioquia, Santander, Norte de Santander, Tolima y algunos municipios intermedios.

En el caso de grandes capitales y zonas del centro del país, el regreso a clases puede programarse para esa misma semana o para los días inmediatamente siguientes, manteniendo una estructura similar en duración y recesos.

¿Cuáles son los principales recesos del calendario escolar 2026?

Durante el año escolar 2026, los estudiantes contarán con varios periodos de descanso obligatorios. Entre los más relevantes se encuentran las vacaciones de mitad de año, que generalmente se concentran entre junio y julio, y la semana de receso escolar del segundo semestre, que se mantiene de forma nacional.

Estos espacios buscan equilibrar la carga académica, proteger el bienestar de estudiantes y docentes, y garantizar pausas dentro del desarrollo continuo del año lectivo.

¿El calendario escolar 2026 aplica para colegios privados?

Los colegios privados no están obligados a seguir exactamente el mismo calendario que las instituciones oficiales. Sin embargo, sí deben cumplir con las 40 semanas lectivas establecidas por la ley colombiana.

En la práctica, muchas instituciones privadas adoptan fechas muy similares al calendario público, aunque pueden adelantar o retrasar el inicio de clases, así como programar semanas académicas internas antes del ingreso formal de los estudiantes.