En el marco legal colombiano, la transmisión del patrimonio de una persona fallecida está sujeta a reglas precisas que ordenan cómo deben asignarse los bienes y derechos. Cuando existe un testamento debidamente otorgado, este instrumento guía la distribución siempre que se compruebe que fue elaborado sin presiones externas y con plena capacidad jurídica del testador. No obstante, si la autoridad judicial concluye que dicho testamento presenta vicios —como falta de voluntad consciente, manipulación o incumplimiento de requisitos legales—, su contenido pierde validez. En ese escenario, la herencia se tramita mediante sucesión intestada, un mecanismo en el que la ley define de manera directa quiénes heredan y en qué proporción, dejando de lado cualquier disposición previa expresada por la persona fallecida. Un testamento puede declararse inválido en Colombia cuando se comprueba alguna de estas situaciones: Ante cualquiera de estos escenarios, un juez puede dejar sin efecto el testamento y ordenar que la herencia se reparta bajo las reglas de la sucesión intestada. En ausencia de un testamento válido, la ley establece la distribución de los bienes a través de sucesión intestada. El Código Civil determina un orden específico de herederos: De este modo, la norma asegura la participación del cónyuge o pareja permanente en la sucesión, aun cuando existan otros beneficiarios con derechos preferentes. En consecuencia, es fundamental que los individuos involucrados en un proceso sucesorio procuren asesoría legal, con el fin de que la distribución del patrimonio se realice de acuerdo con la normativa colombiana y con el mínimo nivel de conflicto posible. Si un testamento es anulado, la última voluntad del fallecido deja de tener validez y la distribución de los bienes se efectúa conforme a la ley. Esto puede dar lugar a conflictos familiares, especialmente cuando el documento contenía cláusulas que beneficiaban a personas específicas.