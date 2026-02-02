Millones de ciudadanos empiezan a marcar esas fechas para organizar viajes, descansos y actividades familiares (Fuente: archivo).

El calendario colombiano ya fijó uno de los momentos más esperados del año: la Semana Santa 2026 se vivirá entre finales de marzo y comienzos de abril, con dos festivos nacionales que no se mueven por ley y que generan uno de los puentes más largos del primer semestre.

Desde ya, empresas, colegios, aerolíneas y el sector turístico ajustan sus agendas porque se trata de una semana clave para la movilidad del país y el descanso de millones de personas.

En 2026, el descanso oficial estará marcado por el Jueves Santo 2 de abril y el Viernes Santo 3 de abril, dos días que, por su carácter religioso, no se trasladan a lunes y se respetan exactamente como aparecen en el calendario.

¿Qué días caen el Jueves Santo y el Viernes Santo en 2026?

En Colombia, los dos festivos centrales de Semana Santa ya están definidos:

Jueves Santo: 2 de abril de 2026

Viernes Santo: 3 de abril de 2026

Ambos son días de descanso obligatorio para trabajadores del sector público y privado, salvo actividades esenciales. Al no estar sujetos a traslado por la Ley Emiliani, estos festivos siempre se mantienen en su fecha original, lo que permite una planeación mucho más clara del calendario laboral y escolar.

¿Cuándo es Semana Santa en 2026?

¿Cuándo comienza y cuándo termina la Semana Santa 2026?

La Semana Santa no se limita solo a los dos festivos. En 2026, el ciclo completo de celebraciones se desarrollará así:

Domingo de Ramos : 29 de marzo de 2026

Jueves Santo: 2 de abril de 2026

Viernes Santo: 3 de abril de 2026

Domingo de Resurrección: 5 de abril de 2026

Esto significa que el país entrará en ambiente de Semana Santa desde el último fin de semana de marzo y lo mantendrá durante toda la primera semana de abril, un período que tradicionalmente está marcado por menor actividad académica, alta afluencia de viajeros y una fuerte agenda religiosa en muchas regiones.

¿Cuántos días seguidos de descanso habrá en Semana Santa 2026?

Gracias a que el Jueves Santo y el Viernes Santo caen jueves y viernes, los colombianos tendrán un puente de cuatro días consecutivos, que irá desde el jueves 2 de abril hasta el domingo 5 de abril de 2026.

Ese bloque de descanso convierte a la Semana Santa en uno de los fines de semana largos más importantes del año, ideal para viajes, visitas familiares o simplemente para desconectarse de la rutina.

¿Cuántos festivos tiene abril de 2026 en Colombia?

Abril de 2026 contará con dos festivos oficiales en todo el país, ambos correspondientes a Semana Santa:

Jueves 2 de abril: Jueves Santo

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

No habrá traslados ni cambios de fecha, lo que hace que este mes arranque con uno de los descansos más largos y organizados del calendario colombiano.