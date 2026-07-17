La medida mantiene vigente el valor que actualmente reciben millones de trabajadores en el país.

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El Consejo de Estado revocó la suspensión provisional que recaía sobre el decreto mediante el cual el Gobierno nacional fijó el aumento del 23% del salario mínimo para 2026. Con esta decisión, vuelve a tener plena vigencia el Decreto 1469 de 2025, mientras continúa el proceso judicial que definirá si el incremento cumplió con todos los requisitos legales. Por ahora, no habrá cambios en el salario que reciben los trabajadores, ya que el ingreso básico mensual seguirá siendo de $1.750.905.

Aunque el fallo representa un giro importante dentro del proceso, no significa que el Consejo de Estado haya declarado legal el incremento. La discusión sobre la validez del decreto continuará y será resuelta únicamente cuando exista una sentencia definitiva.

¿Qué decidió el Consejo de Estado sobre el aumento del salario mínimo de 2026?

La Sección Segunda del Consejo de Estado estudió los recursos de súplica presentados contra la decisión adoptada en febrero, cuando un magistrado había ordenado suspender provisionalmente el decreto original que fijó el incremento salarial.

Tras revisar el caso, la mayoría de la Sala concluyó que esa medida cautelar debía ser revocada. En consecuencia, el Decreto 1469 de 2025 recuperó su vigencia y volvió a convertirse en la norma que respalda el salario mínimo vigente durante 2026.

Esto significa que el incremento del 23% continúa aplicándose exactamente en los mismos términos que hasta ahora.

¿El salario mínimo cambiará después del fallo?

No. La decisión del Consejo de Estado no implica un nuevo aumento ni una reducción del salario mínimo.

El ingreso mensual permanece en $1.750.905, el mismo valor que venían recibiendo los trabajadores durante 2026.

Cuando la suspensión provisional fue decretada meses atrás, el Gobierno expidió el Decreto 159 de 2026 para cumplir la orden judicial. Sin embargo, esa nueva norma mantuvo exactamente el mismo porcentaje de incremento y el mismo monto salarial.

Por esa razón, el Consejo de Estado consideró que la suspensión no produjo un cambio real en la remuneración de los trabajadores.

¿Por qué el Consejo de Estado levantó la suspensión del decreto?

La Sala explicó que las medidas cautelares tienen un carácter temporal y buscan evitar perjuicios mientras se desarrolla el proceso principal.

En este caso, los magistrados concluyeron que la suspensión no modificó los efectos económicos del decreto porque el Ejecutivo expidió posteriormente otra norma con el mismo contenido.

Además, el alto tribunal señaló que durante esta etapa del proceso no se identificó un perjuicio concreto, actual o inminente que justificara mantener suspendido el decreto original.

También indicó que las dudas sobre la motivación jurídica y económica del aumento deberán analizarse con mayor profundidad en la sentencia definitiva y no durante una medida provisional.

¿Qué pasará ahora con la demanda contra el aumento del 23%?

El proceso judicial continúa.

El Consejo de Estado todavía deberá resolver de fondo las demandas que cuestionan la legalidad del incremento decretado por el Gobierno luego de que no existiera un acuerdo entre empresarios y organizaciones sindicales durante la negociación del salario mínimo.

En esa etapa, el tribunal estudiará si el Ejecutivo justificó correctamente la decisión con base en los criterios establecidos por la legislación colombiana para fijar el salario mínimo de manera unilateral.

Entre los aspectos que deberán evaluarse se encuentran variables como:

La inflación.

La productividad.

El crecimiento de la economía.

La participación de los salarios en el ingreso nacional.

El costo de vida de los hogares colombianos.

Solo cuando finalice ese análisis se conocerá si el decreto cumple plenamente con los requisitos legales.

¿Qué significa que vuelva a regir el Decreto 1469 de 2025?

El cambio tiene efectos jurídicos, pero no modifica el bolsillo de los trabajadores.

Con la nueva decisión, deja de aplicarse el decreto transitorio expedido por el Gobierno para atender la orden judicial y vuelve a regir el acto administrativo original mediante el cual se estableció el aumento del salario mínimo para 2026.

En otras palabras, cambia la norma que sirve de fundamento legal para el pago, pero el monto del salario mínimo permanece exactamente igual.