El servicio militar en Colombia constituye una obligación legal que miles de jóvenes deben resolver cada año. La normativa actual dispone que los ciudadanos deben definir su situación militar al cumplir los 18 años, un trámite que establece si deberán integrarse a las Fuerzas Armadas, si quedan exentos o si deben cumplir otros requisitos establecidos por la ley. Este procedimiento es supervisado por instituciones como el Ejército Nacional de Colombia y otras entidades de seguridad estatal, que organizan las convocatorias y verifican qué ciudadanos deben presentarse para regularizar su situación militar. Quienes no realicen este proceso o no definan su condición pueden ser llamados a incorporarse cuando las autoridades lo dispongan. Con el paso del tiempo, el mecanismo de reclutamiento fue modernizado para ordenar las convocatorias y precisar con mayor claridad quiénes deben prestar servicio y bajo qué circunstancias pueden quedar exceptuados. El servicio militar en Colombia está regulado actualmente por la Ley 1861 de 2017, una norma que actualizó el sistema de reclutamiento, estableció beneficios económicos para los soldados y fijó nuevas reglas para las convocatorias. Según esta legislación, los hombres entre los 18 y 24 años deben presentarse ante las autoridades para definir su situación militar. En ese proceso se determina si el ciudadano debe incorporarse a las Fuerzas Armadas o si cumple con alguno de los criterios de exención contemplados por la ley. Las mujeres no están obligadas a realizar el servicio militar, aunque pueden hacerlo de forma voluntaria si desean participar en programas de formación o apoyo dentro de las instituciones militares. Las convocatorias se realizan periódicamente y suelen dirigirse a jóvenes de determinadas cohortes de nacimiento que aún no hayan regularizado su situación militar ante las autoridades. En la mayoría de los casos, los jóvenes que finalizaron el colegio prestan servicio durante 12 meses, mientras que quienes no poseen el título de bachiller pueden cumplir un periodo de hasta 18 meses. Durante ese tiempo, los soldados participan en tareas de apoyo a las Fuerzas Armadas, que pueden incluir labores de vigilancia, logística, operaciones de seguridad y programas comunitarios en distintas regiones del país. Estas actividades forman parte de programas institucionales orientados a fortalecer la presencia del Estado y respaldar las tareas de seguridad y defensa. En los últimos años, el Estado colombiano incorporó nuevos beneficios económicos y sociales para los jóvenes que cumplen con esta obligación legal. Quienes realizan el servicio reciben una bonificación mensual cercana al salario mínimo, además de alimentación, alojamiento, uniformes y atención médica durante todo el periodo de servicio. Al finalizar su permanencia en las Fuerzas Armadas, los soldados también obtienen un pago adicional de licenciamiento y programas de apoyo para facilitar su reintegración a la vida civil. Estas medidas buscan reconocer el tiempo de servicio y mejorar las condiciones de quienes se incorporan a las instituciones militares. La legislación colombiana contempla distintos casos en los que un ciudadano puede quedar exento de prestar servicio militar obligatorio. Entre ellos se encuentran las personas con discapacidades físicas o condiciones médicas que les impidan cumplir con las exigencias del servicio. También pueden quedar exentos los hombres casados o con hijos, quienes sostienen económicamente a sus padres o hermanos, los miembros de comunidades indígenas que viven en sus territorios y los religiosos que pertenecen a instituciones reconocidas. En algunos casos, la ley permite pagar una cuota de compensación militar para regularizar la situación sin necesidad de incorporarse a las Fuerzas Armadas.