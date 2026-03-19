La Corte Suprema de Justicia de Colombia aclaró que la convivencia bajo el mismo techo no es un requisito absoluto para que exista una unión marital de hecho. En una decisión judicial, el alto tribunal explicó que una pareja puede ser reconocida legalmente como compañeros permanentes aun cuando no haya compartido vivienda, siempre que se demuestre la existencia de una verdadera comunidad de vida. El pronunciamiento precisó que la ausencia de cohabitación no invalida automáticamente el vínculo, ya que existen circunstancias excepcionales que pueden impedir vivir juntos sin que ello signifique la inexistencia de la relación. Este criterio redefine la forma en que los jueces deben analizar estos casos y las pruebas que deben aportar quienes reclaman derechos como pareja. Según la Corte, hay situaciones en las que una pareja puede dejar de vivir junta después de haber consolidado su relación, por ejemplo por motivos laborales, estudios o tratamientos médicos prolongados. En estos casos, la separación física es considerada temporal y no rompe necesariamente el vínculo jurídico si se mantiene el proyecto de vida común. También se contempló un escenario mucho más excepcional: cuando la pareja nunca convivió desde el inicio. Este supuesto solo se admite en circunstancias muy particulares, como contextos de discriminación o impedimentos externos que hacían inviable establecer un hogar común visible. Cuando no existe convivencia, la carga de la prueba es más exigente. La persona interesada debe demostrar que, pese a vivir en domicilios distintos, la relación fue exclusiva, estable y con vocación de permanencia, según enumeró Infobae Colombia. Además, debe acreditarse la existencia de apoyo mutuo, integración económica y un proyecto familiar compartido. La Corte enfatizó que no basta con acreditar una relación sentimental prolongada. También debe existir reconocimiento social e institucional como pareja, lo que puede reflejarse en decisiones patrimoniales conjuntas, asistencia recíproca o vínculos familiares consolidados. El fallo surgió a partir de una demanda en la que una mujer solicitaba ser reconocida como compañera permanente de su pareja fallecida, con quien aseguró haber mantenido una relación durante casi dos décadas. Sin embargo, los tribunales concluyeron que ambos mantuvieron siempre domicilios separados y que no existía evidencia suficiente de un núcleo familiar ni de un proyecto de vida común. Entre los elementos valorados se encontró que no figuraban como pareja ante entidades oficiales, tenían afiliaciones independientes en salud y no compartían registros familiares. Por ello, la justicia determinó que se trataba de una relación afectiva prolongada, pero no de una unión marital de hecho con efectos legales.