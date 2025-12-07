Es oficial: esta semana habrá un nuevo feriado y todos los habitantes tendrán un fin de semana largo de descanso.

Se despide el supermercado más popular del país: más de 100 locales cerraron sus puertas

Colombia se alista para disfrutar de un nuevo feriado nacional, una jornada en la que la mayoría de los trabajadores tendrá descanso y muchas familias podrán aprovechar para hacer una pausa en la rutina. Se trata del 8 de diciembre, día en que el país conmemora la Inmaculada Concepción, una de las fechas religiosas más tradicionales del calendario colombiano.

Este feriado está incluido en el calendario oficial de días festivos en Colombia, lo que implica que aplica en todo el territorio nacional. Más allá del perfil religioso de la celebración, para muchos ciudadanos también representa la oportunidad de organizar viajes cortos, visitar a familiares o adelantar actividades propias de la temporada de fin de año.

Cuando la fecha del 8 de diciembre coincide con un lunes o un viernes, se configura un fin de semana largo, lo que incrementa el movimiento en terminales de transporte, aeropuertos y destinos turísticos dentro del país. Por eso, tanto el sector comercio como el sector hotelero suelen prepararse con anticipación para atender un mayor flujo de visitantes.

Nuevo feriado confirmado en todo el país. (Fuente: archivo)

Nuevo feriado: todo el país disfrutará de un fin de semana largo

El Día de la Inmaculada Concepción es una solemnidad de la Iglesia Católica que tiene una arraigada tradición en Colombia. En esta fecha, muchos hogares mantienen costumbres como la elaboración de arreglos, la participación en misas especiales y el inicio simbólico de varias actividades navideñas.

Además de su dimensión religiosa, el feriado del 8 de diciembre forma parte del grupo de festivos de carácter civil y religioso reconocidos por las normas colombianas. Esto significa que se trata de una jornada en la que la mayoría de entidades públicas y privadas detienen sus labores habituales, salvo los servicios que deben operar de manera continua, como salud, transporte, seguridad y algunos sectores del comercio.

En buena parte de las ciudades, esta fecha coincide con el aumento de iluminación navideña, eventos culturales y actividades comunitarias, lo que la convierte en un hito dentro del cierre de año. Para muchas personas, el feriado también es una oportunidad para adelantar compras, organizar viajes o simplemente descansar en casa.

Los efectos del feriado en la jornada laboral y el comercio

De acuerdo con la legislación laboral vigente, el 8 de diciembre es un día no laborable para la mayoría de los trabajadores formales en Colombia. Quienes deban prestar servicio en esta fecha, por la naturaleza de su actividad, suelen tener derecho a los recargos o compensaciones establecidos por la norma.

Durante este tipo de feriados:

Oficinas públicas y la mayoría de entidades estatales no atienden al público.

Muchas empresas privadas suspenden actividades o trabajan con personal reducido.

Los bancos y entidades financieras suelen cerrar sus oficinas físicas, aunque los cajeros automáticos y los canales digitales permanecen disponibles para realizar operaciones básicas.

En contraste, sectores como el turismo, el comercio, la gastronomía y el entretenimiento suelen registrar un aumento en la afluencia de personas, especialmente cuando el feriado se traduce en un fin de semana largo. En esos casos, es habitual que se realicen promociones, eventos y ofertas especiales para atraer visitantes.

Otros feriados que acompañan el cierre de año en Colombia

El feriado del 8 de diciembre se suma a otras fechas clave del calendario colombiano en la recta final del año. Hacia finales de diciembre, la atención se concentra en jornadas como Navidad (25 de diciembre) y Año Nuevo (1 de enero), que también son días festivos oficiales.

En conjunto, estos feriados configuran un periodo en el que disminuye la actividad administrativa y aumenta el movimiento en espacios familiares, comerciales y recreativos. Por eso, tanto los trabajadores como las empresas suelen planificar con anticipación sus horarios, turnos y vacaciones, aprovechando al máximo las jornadas de descanso que ofrece el calendario oficial de Colombia.