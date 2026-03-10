Colombia dio un paso significativo en el fortalecimiento de su capacidad naval con el comienzo de la construcción de su primera fragata desarrollada en el país, un proyecto liderado desde los astilleros nacionales. Esta embarcación forma parte del programa Plataforma Estratégica de Superficie (PES) y se convertirá en el buque militar más grande producido en territorio colombiano, pensado para renovar y ampliar las capacidades de la flota de la Armada. Más allá de su papel en defensa, el proyecto representa un impulso clave para la industria naval y tecnológica del país. La construcción se realiza con participación de ingenieros y técnicos colombianos, acompañada por acuerdos de cooperación internacional que incluyen transferencia de conocimiento. Este proceso busca fortalecer la autonomía industrial, el desarrollo tecnológico y la capacidad de producción naval en Colombia. En un contexto regional donde las armadas avanzan hacia plataformas más flexibles y digitalizadas, la PES se perfila como una de las fragatas más modernas de América Latina en términos de diseño, versatilidad y capacidad de adaptación a distintos escenarios operativos. La fragata colombiana se basa en el diseño Damen SIGMA Clase 10514, un modelo probado que ya opera en otras armadas y que fue concebido bajo una arquitectura modular. Esta característica permite integrar sistemas de combate, sensores y tecnología de manera progresiva, facilitando futuras modernizaciones sin rediseñar la plataforma. Con 107,5 metros de eslora, 14,02 metros de manga y un calado de 3,9 metros, la PES combina tamaño, estabilidad y eficiencia operativa. Su construcción mediante 52 bloques de acero naval optimiza los procesos industriales y posiciona a Cotecmar como un astillero capaz de afrontar proyectos de alta complejidad tecnológica. La Plataforma Estratégica de Superficie fue concebida como un buque multipropósito, capaz de cumplir una amplia gama de misiones en el Caribe y el Pacífico. Su diseño le permite operar tanto en escenarios de defensa naval como en tareas de seguridad marítima y cooperación internacional. Entre las principales funciones previstas se encuentran: Esta versatilidad amplía la capacidad de respuesta de la Armada de Colombia frente a amenazas convencionales y no convencionales, sin depender de buques especializados para cada misión. Más allá de su capacidad operativa, el valor estratégico de la fragata reside en su nivel de integración tecnológica y su interoperabilidad con fuerzas aliadas. La PES estará preparada para operar con estándares compatibles con la OTAN, lo que facilita la participación de Colombia en ejercicios y operaciones conjuntas. Al mismo tiempo, el programa fortalece la autonomía industrial del país. La construcción local permitirá desarrollar capacidades propias para el mantenimiento, actualización y eventual modernización de la flota, reduciendo costos y dependencia externa. Con la proyección de cuatro fragatas, Colombia da un salto cualitativo en su estrategia naval y se consolida como un actor relevante en la industria de defensa regional.