Prosperidad Social explicó qué ocurrirá durante las próximas semanas y quién tomará las decisiones definitivas.

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El Departamento de Prosperidad Social (DPS) confirmó que Renta Ciudadana, Colombia Mayor, Renta Joven y Devolución del IVA seguirán funcionando con los recursos aprobados para 2026, mientras avanza el empalme entre el Gobierno saliente y la administración entrante de Abelardo de la Espriella. La entidad precisó que no habrá una suspensión automática de los pagos después del 7 de agosto y que cualquier cambio en montos, cobertura o requisitos dependerá exclusivamente del nuevo gobierno.

Según explicó el director del DPS, Mauricio Rodríguez Amaya, durante el proceso de transición se presentarán las cifras oficiales de ejecución de cada programa y se entregará a la nueva administración el balance presupuestal y operativo de las transferencias monetarias.

La definición sobre eventuales aumentos, unificación de subsidios o nuevos programas sociales se tomará una vez Abelardo de la Espriella asuma formalmente la Presidencia.

¿Seguirá Renta Ciudadana con Abelardo de la Espriella?

Sí. Prosperidad Social aseguró que Renta Ciudadana continuará operando bajo las reglas actuales mientras exista el presupuesto aprobado para 2026. Hoy el programa beneficia a 771.554 hogares en condición de pobreza extrema y pobreza moderada.

La entidad enfatizó que los beneficiarios no perderán el subsidio por el simple cambio de presidente. Si el nuevo gobierno decide modificar el programa, deberá hacerlo mediante los mecanismos legales y presupuestales correspondientes.

Qué pasará con Renta Ciudadana, Colombia Mayor, Renta Joven y Devolución de IVA en el Gobierno de Abelardo de la Espriella: Prosperidad Social definió las próximas semanas. IA - Creada por El Cronista Colombia

¿Qué pasará con Colombia Mayor después del 7 de agosto?

El DPS confirmó que Colombia Mayor seguirá pagando el subsidio mensual vigente de $230.000 mientras no exista una nueva decisión del Ejecutivo.

Durante el empalme se mencionó la propuesta de aumentar el subsidio hasta $400.000 mensuales, una iniciativa asociada al programa social planteado por Abelardo de la Espriella. Sin embargo, Prosperidad Social aclaró que ese incremento todavía no ha sido aprobado y requeriría recursos adicionales cercanos a $3 billones.

Actualmente, Colombia Mayor atiende a cerca de tres millones de adultos mayores, por lo que cualquier ajuste tendría un impacto fiscal significativo.

¿Continuará Renta Joven en 2026?

Sí. Renta Joven mantiene recursos asegurados para el próximo año y continuará entregando incentivos educativos mientras no se modifique la política social.

El programa cuenta con más de 371.000 beneficiarios en todo el país y busca apoyar la permanencia de los jóvenes en programas de educación superior y formación para el trabajo.

Prosperidad Social indicó que la continuidad inmediata del programa está garantizada dentro del presupuesto vigente.

¿Se mantendrá la Devolución del IVA con el nuevo gobierno?

La Devolución del IVA también continuará en las próximas semanas. El programa beneficia aproximadamente a 2,6 millones de hogares vulnerables y compensa parte del impacto del impuesto al consumo.

El DPS reiteró que los pagos seguirán realizándose conforme al cronograma oficial mientras el nuevo gobierno define si mantiene el esquema actual o introduce modificaciones.

¿Qué definió Prosperidad Social para las próximas semanas?

La entidad confirmó tres decisiones clave durante el periodo de transición:

Continuidad de los programas con el presupuesto aprobado para 2026.

Entrega de información oficial de cobertura y ejecución al equipo de empalme.

Puesta en marcha de una nueva plataforma digital para pagos directos.

El proceso de empalme sectorial de inclusión social será uno de los primeros espacios técnicos entre ambas administraciones y allí se revisará el estado real de los subsidios.

¿Cómo funcionará la nueva plataforma para recibir Renta Ciudadana y Colombia Mayor?

Prosperidad Social anunció el Gestor de Información Financiera, una herramienta que permitirá recibir los subsidios directamente en cuentas de ahorro o billeteras digitales.

Los beneficiarios podrán:

Inscribir cuentas bancarias o billeteras digitales públicas o privadas.

Validar la información registrada antes de habilitar el pago.

Recibir la transferencia directamente en el producto financiero inscrito.

Con este sistema, el DPS busca reducir la dependencia de los operadores de giro y facilitar el acceso a los recursos sin necesidad de hacer filas en puntos físicos de pago.

¿Qué cambios podría hacer el Gobierno de Abelardo de la Espriella en los subsidios?

Una vez asuma la Presidencia, el nuevo gobierno podrá:

Mantener los programas actuales.

Modificar montos y cobertura.

Unificar subsidios.

Crear nuevas ayudas económicas.

Entre las propuestas anunciadas por Abelardo de la Espriella figuran un aumento de Colombia Mayor, un subsidio para mujeres cuidadoras, un bono cultural para jóvenes y un programa de apoyo a la vivienda.

No obstante, Prosperidad Social subrayó que esas iniciativas todavía son propuestas y deberán evaluarse dentro del marco fiscal y presupuestal del próximo gobierno.

¿Los beneficiarios deben hacer algún trámite urgente?

Por ahora, el DPS no ha anunciado nuevos requisitos obligatorios para conservar los subsidios. La recomendación oficial es:

Mantener actualizada la información en el Sisbén IV.

Verificar los canales oficiales de Prosperidad Social.

Estar atentos a la apertura del registro de cuentas y billeteras digitales.

La entidad insistió en que cualquier cambio será comunicado oficialmente y que los hogares beneficiarios no deben entregar datos personales a intermediarios ni realizar pagos para conservar los subsidios.