El occidente de Medellín es uno de los corredores más transitados de la ciudad y, durante años, ha carecido de una solución de transporte masivo a la altura de su demanda. El Metro de la 80 surge como respuesta a esa necesidad: una nueva línea que busca transformar la movilidad en esa zona y conectarla con el resto del sistema metro de la capital antioqueña. El proyecto hace parte de una estrategia más amplia de movilidad sostenible con impactos no solo en el transporte, sino también en el desarrollo urbano y la calidad de vida de los habitantes. Las obras avanzan en varios frentes simultáneos y el cronograma se mantiene en curso. De acuerdo con el gerente del Metro de Medellín, Tomás Elejalde, citado por Semana, el proyecto avanza positivamente en sus aspectos técnicos, operativos y de construcción. Las labores abarcan desde la gestión predial hasta la edificación de la infraestructura necesaria para la futura operación del sistema. Jorge Ramos, gerente de Proyectos de Infraestructura del Metro, precisó que la ejecución general supera ya el 50%, incluyendo no solo obras físicas sino también la implementación de sistemas electromecánicos. Uno de los puntos más relevantes del proceso es la intervención del puente sobre la quebrada La Iguaná, que contempla la demolición de la estructura actual y la construcción de una nueva. En el sector Caribe se construye una estación de transferencia que conectará la nueva línea con el sistema metro existente. Además, comenzó la edificación de un viaducto elevado de aproximadamente 500 metros que permitirá superar la autopista Norte y la carrera 65. En el sector de San Germán, las autoridades iniciarán la construcción de una estación soterrada, la primera de este tipo para un sistema de transporte férreo en Medellín, lo que representa un hito técnico para la infraestructura de la ciudad. El Metro de la 80 está diseñado para conectar desde Caribe hasta Aguacatala en un recorrido estimado de aproximadamente 32 minutos, integrándose con otras líneas del sistema. Se proyecta que la nueva línea movilice a más de 179.000 pasajeros diarios, lo que la posiciona como una solución clave para descongestionar el tráfico en el occidente de la ciudad. Las autoridades destacan que el proyecto no se limita a mejorar los tiempos de desplazamiento, sino que también apunta a reducir la informalidad del transporte y generar un impacto positivo en el entorno urbano de las zonas por las que atraviesa.