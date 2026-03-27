La Universidad Nacional de Colombia retomó oficialmente las actividades académicas en el Hospital San Juan de Dios, en Bogotá, luego de más de 25 años sin clases formales en este histórico escenario de formación médica. El reinicio se dio con cursos teórico-prácticos dirigidos a estudiantes de diferentes programas, en un paso que el Gobierno y el Distrito consideran clave para la recuperación progresiva del complejo hospitalario. El retorno académico incluyó capacitación en reanimación cardiopulmonar, manejo del desfibrilador externo automático, atención de obstrucción de la vía aérea y primeros auxilios, actividades que marcan el inicio del proceso de reapertura educativa del hospital universitario. Este hecho también simboliza el regreso de la formación en salud a uno de los espacios más emblemáticos de la medicina pública colombiana. El regreso de las clases forma parte del plan de reactivación del Conjunto Hospitalario San Juan de Dios, impulsado por el Gobierno Nacional, el Distrito y varias entidades del sector salud y educación. La estrategia busca recuperar el complejo como campus universitario y centro de referencia para la formación del talento humano en salud. Las primeras actividades académicas se desarrollaron en el Centro de Simulación para la Formación en Salud, donde estudiantes participaron en ejercicios prácticos enfocados en emergencias médicas y atención inicial. Con esto, la Universidad Nacional vuelve a utilizar el hospital como escenario docente, una función que históricamente fue clave para la formación médica en Colombia. El retorno también permite garantizar la continuidad académica de estudiantes de pregrado y posgrado que requieren espacios de práctica clínica, especialmente en medio de las obras y adecuaciones que se adelantan en el complejo. En esta fase inicial, el reinicio académico está enfocado en formación clínica y simulación. Entre las cátedras y actividades que volvieron se encuentran: Estas capacitaciones están dirigidas a grupos de estudiantes y comunidad académica, en sesiones prácticas diseñadas para fortalecer habilidades en situaciones críticas. El retorno de las clases es considerado un hito dentro del proceso de reapertura del hospital, cerrado desde comienzos de los años 2000. La reactivación académica representa el primer paso hacia la recuperación integral del complejo como hospital universitario. Las autoridades proyectan que el San Juan de Dios funcione como un campus estratégico con servicios de mediana y alta complejidad, investigación, formación de especialistas y programas de atención enfocados en el envejecimiento y la salud pública. Además, la reapertura educativa permitirá ampliar los escenarios de práctica para estudiantes del área de la salud, una necesidad clave ante el déficit de espacios de formación clínica en el país. El regreso de las clases marca apenas la primera fase del plan de recuperación. Las entidades involucradas avanzan en adecuaciones estructurales, habilitación de edificios y diseño del modelo de operación del complejo hospitalario. El proyecto contempla la recuperación progresiva de los 24 edificios que conforman el conjunto, con la meta de consolidarlo como centro nacional de formación, atención en salud e investigación. En paralelo, se trabaja en la habilitación de servicios médicos y en la implementación de un campus intersectorial para educación, cuidado y desarrollo científico.