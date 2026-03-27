El Metro de Bogotá continúa tomando forma y, con el arribo del noveno tren de la Línea 1, el proyecto más importante de movilidad en la historia de la capital entra en una etapa clave. La administración distrital confirmó que el sistema comenzará a operar progresivamente su recorrido completo hasta la avenida Caracas durante las pruebas previstas dentro del cronograma oficial de 2026, lo que permitirá que los pasajeros atraviesen gran parte de la ciudad sin necesidad de transbordos. El nuevo tren llegó al país el 25 de marzo de 2026 y se suma a la flota que operará en el viaducto elevado. Además, el décimo convoy ya fue desembarcado en el puerto de Cartagena y será trasladado al patio taller de Bosa, donde se realizan las pruebas técnicas antes de su circulación. Con este avance, el Metro se acerca a la fase operativa del trazado que conectará el suroccidente con el corredor de la Caracas, uno de los ejes de transporte más importantes de Bogotá. El cronograma del proyecto establece que durante el primer semestre de 2026 iniciarán las pruebas operativas sobre el viaducto, lo que permitirá avanzar hacia la operación progresiva del recorrido completo hasta la avenida Caracas. Este tramo es fundamental porque conecta el Metro con el principal eje de movilidad de la ciudad, donde convergen varias troncales de TransMilenio y rutas del sistema integrado. Una vez habilitado, los pasajeros podrán viajar desde el suroccidente hasta el centro sin bajarse del tren, reduciendo tiempos de desplazamiento y descongestionando el transporte actual. La operación comercial total del sistema se mantiene proyectada para marzo de 2028, cuando la Línea 1 esté completamente habilitada. Con la llegada del noveno tren y el desembarco del décimo, el proyecto continúa cumpliendo el cronograma de fabricación y traslado. Según la planeación oficial, los 30 trenes de la Línea 1 del Metro de Bogotá estarán en el país antes de octubre de 2026. Cada convoy será sometido a pruebas técnicas en el patio taller de Bosa antes de entrar en operación. Estos trenes eléctricos funcionarán sobre el viaducto elevado y contarán con tecnología moderna, menor impacto ambiental y altos estándares de seguridad para los pasajeros. La llegada progresiva de los trenes es clave para iniciar las pruebas dinámicas del sistema y avanzar hacia la operación completa. El proyecto alcanzó un avance general del 73,75 % durante febrero de 2026, consolidando uno de los hitos más importantes desde el inicio de la construcción. El primer tramo del viaducto parte desde el patio taller en Bosa y avanza hacia el Parque Gibraltar, continúa por la avenida Guayacanes, llega al portal de la avenida Ciudad de Cali y sigue por la avenida Villavicencio. Este recorrido corresponde a las primeras estaciones que entrarán en fase de pruebas operativas. El viaducto elevado, las estaciones y los edificios de acceso ya comienzan a transformar la movilidad en las zonas por donde pasará el sistema. La Línea 1 contará con 16 estaciones en total. Ocho de ellas estarán integradas directamente con TransMilenio y dos más tendrán conexión por proximidad, facilitando la intermodalidad del sistema. Además, el proyecto incluirá 28 edificios de acceso y plataformas elevadas para el abordaje de los trenes. Estas estructuras permitirán una operación más eficiente y ordenada del transporte férreo. La integración con el sistema actual será clave para que los usuarios puedan desplazarse sin interrupciones entre el Metro y otros modos de transporte. El trazado principal conectará el suroccidente con el centro-norte de la ciudad, pasando por Kennedy, la avenida Villavicencio y el corredor de la Caracas. Además, la administración distrital trabaja en la extensión hacia el norte, que llevaría la Línea 1 desde la calle 72 hasta la calle 100, ampliando la cobertura del sistema y conectando zonas empresariales y residenciales. Esta expansión permitiría que más usuarios accedan al Metro y fortalecería la red de transporte masivo en Bogotá. La Empresa Metro de Bogotá ya publicó los documentos de precalificación para la construcción de la Línea 2, que tendrá 10 estaciones subterráneas y una elevada. Este nuevo proyecto conectará las localidades de Chapinero, Barrios Unidos, Engativá y Suba a lo largo de 15,5 kilómetros, integrándose con TransMilenio y la Línea 1 del Metro. La licitación internacional continuará durante 2026 y la adjudicación del contrato está prevista para el primer trimestre de 2027, con financiación asegurada mediante el convenio entre la Nación y el Distrito.